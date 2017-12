Althaia ha detectat aquest any sis casos de bacteris resistents als antibiòtics

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia ha tractat al llarg d'aquest any sis pacients que presentaven malalties infeccioses causades pels anomenats superbacteris. Es tracta de gèrmens que no responen als antibiòtics habituals perquè s'han fet resistents a la medicació.

Aquests bacteris s'han convertit en un dels principals problemes de la medicina avui en dia a causa de l'ús excessiu i sense control dels antibiòtics. Aquest dimecres, se'n parlarà a la xerrada sobre les malalties infeccioses que se celebrarà a les 8 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om amb motiu de La Marató de TV3. Anirà a càrrec de professionals del Grup de Treball de Malalties Infeccioses del Bages, Berguedà i Solsonès.

Segons la microbiòloga del Servei de Laboratori d'Althaia Glòria Trujillo, els «bacteris són organismes vius que saben adaptar-se. Muten per poder adquirir resistència als antibiòtics» a causa, principalment, de l'abús d'aquest medicament, per no seguir les indicacions dels professionals i també perquè s'utilitza en granges per engreixar animals. «Ens trobem que per a certs gèrmens ja no tenim o tenim pocs antibiòtics per donar». Trobar-ne de nous és un dels reptes dels investigadors.

A la presentació de la xerrada que es va fer aquest dilluns Trujillo va explicar que «a la nostra àrea no hi ha gaire prevalença de gèrmens tan resistents». Aquest any se n'han detectat sis soques. «N'hem aïllat de persones que venien d'altres hospitals o que havien viatjat».

En aquests casos es prenen estrictes mesures «d'aïllament per evitar la seva disseminació i els intentem tractar per si és possible erradicar-los», va explicar el responsable de malalties infeccioses d'Althaia, Rafel Pérez.

Pérez i Trujillo intervindran a la xerrada. També ho faran Josep Maria Marcos, metge i president al Bages de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques; la metgessa Meritzell Royuela i la coordinadora de Farmàcia de l'Institut Català de la Salut al Bages i Berguedà, Carol Rovira. «Donarem conceptes pràctics sobre la prevenció i el tractaments d'aquestes malalties», va explicar Marcos. També atendran els dubtes del públic.

Per als ponents les malalties infeccioses, que poden anar des d'una grip fins a una diarrea, una sèpsia o una hepatitis, sovint queden en un segon pla respecte d'altres per la seva diversitat, però són molt freqüents i en alguns casos poden provocar la mort.