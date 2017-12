Es compleixen 5 anys del foc que va cremar el claustre de la Seu per Santa Llúcia

Un any més, pocs dies abans de l'arribada de Nadal, Manresa celebra Santa Llúcia. Enguany fa 5 anys de l'incendi que la tradicional ofrena de ciris va provocar, i que va afectar greument el claustre de la basílica de la Seu i el sepulcre del canonge Mulet, del segle XVIII, una peça cabdal del barroc català, obra de Josep Sunyer.

Amb les afectacions de l'incendi ja superades, el valuós sepulcre restaurat i les mesures pertinents preses perquè no es torni a repetir un incident d'aquestes característiques, aquest dimecres tornarà a tenir lloc durant tot el dia la tradicional ofrena de ciris de Santa Llúcia a la Seu. A la 1 del migdia se celebrarà la missa de Santa Llúcia i hi haurà fira amb una vintena de parades a la Baixada de la Seu, acompanyada de cantada de nadales.

El cap de setmana hi haurà a 42 parades a la plaça Major, a banda de comerciants al carrer de Sant Miquel. El cap de setmana destaca la cagada del Tió Gegant Solidari (dissabte i diumenge, de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de la tarda). El cost serà d'un euro, que anirà a benefici de La Marató de TV3 i del Banc dels Aliments. Enguany es muntarà un escenari a la plaça Major, on hi haurà actuacions durant tot el dia: nadales, d'escoles de dansa i del Grup de Dansa Cor de Catalunya.