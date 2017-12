Eleccions a Catalunya 2017: La número 2 del PPC fa campanya al mercat de la Font dels Capellans

La vicesecretaria d´Estudis i Programes del PPC i candidata número 2 del PPC per Barcelona, Andrea Levy, ha visitat el mercat de la Font dels Capellans, de Manresa, per fer campanya electoral.

Levy, acompanyada de representants comarcals del Partit Popular, ha repartit clavells blancs i ha parlat amb compradors i paradistes. Levy ha demanat que un cop ha començat la fi del procés amb l´aplicació de l´article 155 es culmini el 21 de desembre amb la consecució dels vots suficients «per donar-li la volta a la situació política a Catalunya».

I ha considerat imprescindible aquest tomb perquè «set de cada deu catalans ja afirmen que el procés independentista ha portat conseqüències negatives a la seva vida, ja sigui per la tensió social que poden viure a la seva família, amistats i companys de feina o econòmicament per la fugida d´empresa, inestabilitat de les inversions o caiguda del turisme».

La candidata popular ha insistit que per donar-li la volta a aquesta situació «resulta imprescindible que el 22 de desembre estiguem al front del Govern de la Generalitat aquells que no hem sigut part d´aquest problema. Els que estem per donar per tancat aquest cicle i obrir-ne un de nou en el què les prioritats dels catalans i els seus interessos generals siguin prioritaris».

Levy considera innegable que mentre l´atenció dels independentistes se centrava en el procés, «hi ha hagut menys inversió en serveis sanitaris i en infraestructures. Si nosaltres tenim un pes específic en el Govern de la Generalitat posarem al centre les prioritats dels catalans».



Canvi de cicle

Requerida per aquest diari sobre les males expectatives de vot que els atorga el Centre d´Investigacions Sociològiques (CIS), que depèn del Ministeri de la Presidència, i que contrastes amb la pujada de Ciutadans, la candidata número 2 del PPC ha assegurat que «això ja no va de qui ocupa un seient o un altre, sinó de que es produeixi el canvi de cicle a la política catalana i perquè això passi el Partit Popular ha de tenir un pes determinant en la configuració de l´aritmètica parlamentari». Levy ha confiat que durant la campanya s´afianci la idea que el vot al PP és «un vot segur per a l´alternativa política».

Sobre el fet que el Tribunal Suprem hagi ordenat investigar ara líders del procés com Anna Gabriel i Marta Rovira, Levy ha afirmat que «totes aquelles persones que han estat responsables d´irresponsabilitats en seran responsables davant la justícia».

Dolors Montserrat

Levy ha estat a Manresa , cinc dies després que la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, hagi estat fent campanya a Manresa. Abans de reunir-se amb militants del PP a la seu del partit al carrer de Talamanca, Montserrat va entrar en un parell de comerços de La Plana de l'Om i del carrer del Born, on els van deixar polvorons amb el logotip del PP i propaganda demanant el vot per a Xavier Albiol; va parlar al carrer amb alguns vianants, i va comprar un número de loteria.