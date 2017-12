Arriben a Manresa 18 refugiats procedents de la guerra de Síria

Manresa té 18 nous veïns, uns de molt especials i que necessitaran tota la bona acollida capaç de dispensar la ciutat per deixar enrere l'horror que han viscut: la guerra de Síria. Es tracta de tres famílies provinents de camps de refugiats i compostes per sis adults i 12 adolescents i infants, entre ells un de pocs mesos.

S'allotgen a la Llar Sant Joan de Déu,a l'antic edifici de les germanetes dels pobres, al carrer de les Saleses, sota la tutela de la Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Segons van explicar ahir fonts de la fundació, ja ha començat el procés d'adaptació de les famílies, que van arribar discretament a la ciutat el dia 1 de desembre.

Un mestre s'està encarregant de transmetre als menors els primers coneixements sobre l'idioma de la seva societat d'acollida mentre s'articula la seva escolarització. Els adults també reben formació.

Són els primers del contingent de vuitanta que aniran arribant a la ciutat de forma esglaonada durant els propers mesos. No és la primera vegada que Manresa acull refugiats. Ara, a la Llar Sant Joan de Déu ja no queda cap dels quaranta refugiats del primer contingent, que van començar a arribar a la capital del Bages a partir de l'octubre del 2016 i que ja han passat per la fase d'integració i van deixar l'equipament de les Saleses per desenvolupar una vida més autònoma.

El segon contingent de refugiats que arriba a Manresa ho fa en unes condicions diferents dels de la primera tongada. En primer terme s'ha passat d'una capacitat de 40 a 80 places. A més, mentre que els primers refugiats eren de dotze nacionalitats diferents, els que han fet cap ara a Manresa són tots sirians.



Nous responsables

Una altra modificació substancial és que ha canviat l'entitat responsable de gestionar l'acollida dels refugiats. Primer va ser Dianova qui va pilotar el procés. Dianova és una ONG que s'encarrega de l'asil de refugiats en altres centres de l'Estat espanyol i que va ser objecte de polèmica per la denúncia que li van interposar treballadors d'un centre que té l'ONG a prop de Madrid, per fer conviure persones drogodependents amb refugiats i immigrants, entre els quals hi havia menors.

Ara és el torn de la Fundació Germà Tomàs i Canet, que no havia concorregut a la convocatòria anterior, i que va proposar doblar el nombre d'asilats al centre, després d'informar l'Ajuntament de Manresa de la intenció d'incrementar-ne el volum.