L'Ajuntament de Manresa dóna llum verd a la construcció del crematori

L'Ajuntament de Manresa ha atorgat les llicències ambiental i d'obres a l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona –del grup Mémora- per poder construir un tanatori i crematori a una parcel·la del polígon de la Plana del Pont Nou. Així ho ha anunciat aquest dimarts el regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy, que ha avançat que l'empresa adjudicatària té un termini de 18 mesos per iniciar les obres, però calcula que començaran "abans d'acabar l'any perquè fa molts anys que esperen".

D'aquesta manera el consistori ha desestimat les al·legacions presentades per l'associació Esfune i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en què argumentaven que l'activitat del crematori podria comportar efectes nocius per la salut, ja que al costat hi ha una zona esportiva i una central elèctrica. Paral·lelament a les obres de construcció del nou equipament, es durà a terme la urbanització de la primera fase del Pla Parcial de la Plana del Pont Nou, que té un import de 450.000 euros. El cost d'aquestes obres aniran a càrrec dels propietaris del polígon.

Els antecedents



El 22 de febrer de 2017, Serveis Funeraris de Barcelona SA va presentar la sol·licitud i el projecte tècnic demanant llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de tanatori amb forn crematori, al carrer Lemmerz, al polígon industrial de la Plana del Pont Nou.

Aquesta sol·licitud va obtenir els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals, l'informe en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric emès per l'Oficina de Gestió ambiental Unificada (OGAU) i l'informe relatiu a la prevenció d'incendis, emès per la Direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'expedient es va sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies (del 23 de juny al 4 d'agost, ambdós inclosos). Durant aquest termini es van presentar al·legacions per part de l'associació Esfune, i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

El mes de setembre l'Ajuntament de Manresa va desestimar les al·legacions presentades i va proposar resoldre favorablement la llicència ambiental. Així mateix va atorgar un termini d'audiència de 15 dies tant a Serveis Funeraris de Barcelona com a Esfune i l'Ajuntament de Sant Fruitós per tal que poguessin fer al·legacions a la proposta de resolució, en cas de creure-ho convenient. Durant el període d'audiència tant l'associació Esfune com l'Ajuntament de Sant Fruitós van tornar a presentar al·legacions. Aquestes al·legacions no aportaven nous arguments respecte a les primeres i han estat desestimades.

Les al·legacions



Les al·legacions formulades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fan referència bàsicament a aspectes urbanístics, ja que considera que el procediment d'atorgament de llicència estava suspès perquè no hi havia el projecte de reparcel·lació aprovat, i que no hi havia les obres d'urbanització executades.

En relació a la suspensió de llicències, es conclou que la suspensió no té cabuda atès que des de l'any 2007 es van crear les noves finques del que ha de constituir l'ampliació del polígon industrial del Pont Nou, i que ni la modificació del planejament ni de la reparcel·lació que s'ha esdevingut amb posterioritat suposen cap alteració del règim ni paràmetres urbanístics de la finca on és previst ubicar el tanatori i crematori. Per aquest motiu, en el projecte de reparcel·lació modificat que va ser aprovat per la Junta de Govern del passat 28 de novembre, es confirma que no es modifica la finca propietat del grup Mémora. En aquest sentit, l'Ajuntament ja havia proposat atorgar la llicència del tanatori i crematori el setembre passat.

Pel que fa a l'atorgament de la llicència simultàniament a les obres d'urbanització, és una eina que preveu l'article 41.1 de la llei d'urbanisme per poder agilitzar la posada en funcionament de l'activitat, sempre amb la condició que l'inici d'aquesta no es produeixi fins que no s'hagi completat la urbanització de tot l'àmbit o d'una de les fases previstes en el projecte d'urbanització.

Aquesta és una eina freqüentment utilitzada pels municipis i que només es condiciona la posada en funcionament de l'activitat a la finalització de les obres d'urbanització. En aquest cas concret, les obres d'urbanització queden garantides per l'execució per part de l'Ajuntament, atès que el polígon es desenvoluparà pel sistema de cooperació.

Pel que fa a Esfune, les al·legacions presentades fan referència, especialment, a temes relacionats amb les emissions i alerten sobre potencials riscos per a la salut. Així mateix, demanen que s'emetin informes per part de diversos departaments de la Generalitat i que es creï una comissió per avaluar les possibles problemàtiques en relació als aspectes ambientals.

En aquest sentit, l'Ajuntament deixa clar que l'activitat de crematori està sotmesa a llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i, per tant, subjecte a informe per part de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya, que és a qui li correspon.

El 8 de juny el projecte de tanatori i crematori presentat per l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA, va rebre l'informe favorable d'entitat competent en aquesta matèria, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquest informe ja incloïa tota la documentació tècnica necessària per la justificació de tots els aspectes relacionats amb el medi ambient. És per aquest motiu que no es necessita de cap informació complementària ni cal altre informe de cap departament de la Generalitat.

Tampoc és necessària la creació de cap comissió. Malgrat això, l'Ajuntament de Manresa ja va fer una sessió informativa el passat mes d'octubre amb les entitats esportives i ambientals del sector, així com amb els veïns i representants del polígon industrial per tal d'explicar-los el projecte i desmentir els possibles riscos plantejats per Esfune.