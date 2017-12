El calendari solidari dels Mossos abaixa el preu i apuja la tirada

Mitja dotzena de mossos d'esquadra uniformats procedents de diversos punts de la regió policial central es barrejaven aquest dimarts al matí a la sala d'actes de la FUB 2 de Manresa amb malalts d'Alzheimer i els seus familiars; i voluntaris i terapeutes de l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès (AFABBS). El motiu? L'acte de presentació del Calendari Solidari 2018 dels Mossos d'Esquadra amb l'Alzheimer. La iniciativa, que arriba a la quarta edició i que té un abast d'àmbit català, s'ha proposat enguany batre rècords i superar els 53.400 euros recaptats en l'edició passada, dels quals 2.600 van anar destinats a l'AFABBS.

El cap dels Mossos al Bages, Eduard Cuenca, va explicar que per aconseguir aquesta fita en l'edició d'enguany «s'abaixarà el preu per arribar a més públic; s'incrementarà el tiratge, que passarà de 10.000 a 15.000 exemplars; i augmentaran també els punts de venda del calendari». En l'exemplar del 2018 les festes tradicionals catalanes són les protagonistes –al costat, és clar, dels mateixos malalts d'Alzheimer i familiars i els mossos. Així, per exemple, en la pàgina del mes de juny la imatge central és de la Patum de Berga. Altres festes que hi apareixen són, per exemple, les Santes de Mataró, Temps de Flors de Girona i la Festa del Renaixement.

La presidenta de l'AFABBS, Fina Rovira, va encetar l'acte de presentació davant d'una seixantena de persones i en un ambient emotiu. Rovira va tenir unes paraules d'agraïment tant per als Mossos d'Esquadra, dels quals va dir que «em va impressionar la seva gran voluntat», com per als voluntaris de l'associació.

Eduard Cuenca va recordar que el cos dels Mossos d'Esquadra ja participa habitualment en iniciatives solidàries; i va detallar que els diners que es recullin enguany fruit de la venda de calendaris serviran per «impulsar el projecte d'estimulació cognitiva a persones en fases inicials de la malaltia i els grups de suport emocional que està desenvolupant la FAFAC (la Federació de familiars de malalts d'Alzheimer) amb el suport de les associacions».

Després dels parlaments es va projectar el vídeo del making of del calendari amb l'emotiu tema No em demanis que recordi, que canta Salva Racero de Lax'n Busto i que va ser creat per alumnes de l'escola Arrels de Solsona.

L'acte es va cloure amb la Festa de Nadal de les famílies i usuaris de l'AFABBS, que van rebre enmig de forts aplaudiments i de mans de les terapeutes els treballs realitzats aquest 2017.