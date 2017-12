El Guimerà es talla al trànsit els dos propers caps de setmana

L'Ajuntament de Manresa repetirà la fórmula que ja va dur a terme l'any passat i tallarà el trànsit al carrer Guimerà dos caps de setmana per la campanya de Nadal. Començarà el pròxim dissabte i diumenge, i també els dies 23 i 24. De les 10 del matí a les 9 del vespre no hi podran circular vehicles particulars. Tan sols el bus urbà, el servei de taxis, de recollida de residus i neteja i els autoritzats per mobilitat reduïda.

El trànsit que baixi cap al centre pel carril esquerre del Pere III es desviarà pel carrer Canyelles cap el Circumval·lació. S'anul·larà la zona blava, l'estacionament de motocicletes i les zones de càrrega i descàrrega del Guimerà. Els usuaris dels guals del Canonge Mulet i el Passeig accediran i sortiran per la Muralla de Sant Francesc durant el cap de setmana.

Quan hi hagi les restriccions de trànsit hi haurà activitats de dinamització al Guimerà i als carrers del seu entorn.

És el segon any consecutiu que es restringeix la circulació durant dos caps de setmana de Nadal al Guimerà per convertir-lo en una zona preferent de vianants. Es tracta d'una mesura més suau que no pas les campanyes anterior. El 2014 es va fer durant 8 dies, bàsicament els festius. El 2015, en canvi, es va optar per tallar el trànsit pràcticament un mes, del 18 de desembre a l'11 de gener. La iniciativa es va presentar com una prova pilot que al final no es va guanyar el favor dels comerciants, que ho van trobar excessiu. Per aquest motiu es va decidir tallar el trànsit dos caps de setmana, fórmula que ara es repeteix.