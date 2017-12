L'alcalde d'Azpeitia admet que cal millorar la coordinació amb Manresa pel Camí Ignasià

El mes passat, del 18 al 30, Manresa va celebrar les Jornades Gatronòmiques del Camí Ignasià. El pes d'aquesta segona edició l'havia de portar Azpeitia, municipi basc amb el qual les comparteix la capital del Bages. Azpeitia, però, se'n va despenjar. El seu alcalde, Eneko Etxeberria, ha argumentat a Regió7 que va ser per motius d'agenda i que «tenim la intenció de plantejar aquest format la primavera de l'any vinent». Alhora, ha admès que «hem de millorar la coordinació» entre els municipis.

La idea de les jornades és que Azpeitia, que és on va néixer sant Ignasi, al castell de Loiola, i on comença el Camí Ignasià; i Manresa, on s'acaba el camí i on el sant va viure una etapa transformadora, s'alternin cada any per fer la programació amb més contingut. Enguany li tocava a Azpeitia, però, tal com va explicar el regidor de Turisme de Manresa, Joan Calmet, quan van presentar les jornades, a «darrera hora» l'Ajuntament del municipi guipuscoà va dir que no les podrien organitzar.

Exteberria reconeix que «vam adoptar el compromís i la decisió de participar en les jornades gastronòmiques» i afirma que «ens continuem mantenint en aquesta iniciativa; simplement hem posposat uns mesos la nostra participació per motius d'agenda», però que la intenció és «plantejar aquest format la primavera de l'any vinent». Serà uns quants mesos després de quan estava previst i de quan s'han fet a Manresa, on l'Ajuntament les va voler celebrar igualment, malgrat que fos amb un format molt més limitat que el de l'any passat, tenint en compte que en aquesta segona edició la programació forta l'havia d'organitzar i liderar Azpeitia.

Més adequat a la primavera



L'alcalde del municipi guipuscoà comenta que, «certament, l'Ajuntament de Manresa ens va proposar fer les segones jornades aquest any i, si podia ser, el mateix mes (novembre). Els vam dir que ens interessava fer quelcom a Azpeitia i que ho intentaríem. Azpeitia també és un municipi amb moltes activitats de tots tipus i enguany ha coincidit que celebrem el 30 aniversari de l'agermanament amb el poble d'Hazparne, per la qual cosa hem organitzat multitud d'activitats. I, al final, tot i que ho teníem present, ens ha semblat més adequat situar-ho a la primavera per garantir el seu èxit», fa saber Etxeberria.

Valora molt positivament les jornades. «Van ser una iniciativa posada en marxa per l'Ajuntament de Manresa, a la primera edició de les quals ens van convidar i vam anar l'any passat. És una iniciativa per potenciar aquest camí que, a més a més de generar riquesa, ha de servir per unir-nos. La idea ens sembla adequada i correcta; el problema que tenim és a l'hora d'ajustar-la pel que fa a les dates i al format. Estem avançant de mica en mica en la promoció i la consolidació del camí i simplement hem de millorar la coodinació. Però tenim la intenció de celebrar les jornades a la primavera».



Oberts a qualsevol col·laboració



Quant a la possibilitat de col·laborar amb Manresa en altres camps, Etxeberria assegura que «estem oberts a qualsevol col·laboració i iniciativa. Els farem partícips de totes les nostres iniciatives i ens volem coordinar un parell de vegades l'any per consensuar-les i remar en la mateixa direcció. Recentment, els hem convidat al nostre municipi, però no ha pogut ser. En qualsevol cas, tenim una relació immillorable amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; amb el regidor de Turisme, Joan Calmet, amb els tècnics... Ens uneix un alt grau de confiança i compartim la mateixa visió».