L'alcalde de Sant Fruitós retreu a l'Ajuntament de Manresa «obscuritat» en el tema del crematori

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha criticat amb duresa com ha gestionat l'Ajuntament de Manresa el tema del tanatori i crematori que construirà el grup Mémora al polígon del Pont Nou de la capital del Bages. Batanés ha qualificat d'«obscur» el procediment i de «poc elegant» que no se'ls hagi informat abans de fer-ho oficial que les al·legacions presentades pel seu consistori no havien prosperat.

Regió7 va publicar, aquest dimecres, que l'Ajuntament havia atorgat les llicències d'obra i ambiental a Mémora per fer el complex funerari a Manresa i que, per tant, havia tombat per segona vegada les al·legacions de l'Ajuntament de Sant Fruitós i de l'associació Esfune. Cal dir que, a Sant Fruitós, l'empresa funerària Eternam hi farà un tanatori amb crematori i que el seu director tècnic és el president de l'associació Esfune.

Batanés parla de «perplexitat a Sant Fruitós de Bages pel procediment obscur de Manresa envers el crematori del Pont Nou» i fa notar que «l'Ajuntament de Sant Fruitós s'ha assabentat de la resposta a les seves al·legacions per mitjà de la premsa comarcal, ja que a hores d'ara no s'ha rebut cap escrit de l'Ajuntament de Manresa». Considera «poc elegant no rebre una resposta oficial a les al·legacions presentades, considerant que, més enllà de ser acceptades o rebutjades, emetre un escrit de resposta hauria de formar part de la normalitat entre ajuntaments», i troba «inadmissible que es conegui la resposta per la notícia a la premsa amb relació a la presentació del regidor Marc Aloy».

Diu que «també sobta el desplegament de mitjans humans i econòmics que està fent, i que està disposat a fer, l'Ajuntament de Manresa envers la construcció d'una instal·lació privada de tanatori-crematori» i destaca que «hi ha un reconeixement per part del regidor Aloy en el sentit que falta la urbanització i que no es pot iniciar l'activitat sense estar urbanitzat, però el més sorprenent és que Manresa està disposada a gastar 450.000 euros de les arques municipals per avançar una urbanització que ha de servir per a un lucre a una empresa privada». Sobre això, Aloy va explicar que l'Ajuntament de Manresa farà les obres d'urbanització i que el cost repercutirà en els parcel·laris del polígon o, si no, en Mémora, que va dir que està disposada a assumir sola aquest import.

Alhora, prossegueix la crítica de l'alcalde, «sorprèn que Marc Aloy indiqui que les obres del crematori volen començar abans d'acabar l'any i, en canvi, no s'hagi iniciat ni tan sols la licitació de les obres d'urbanització. Tot plegat molt obscur. Seguirem esperant una resposta de Manresa».