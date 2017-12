El muntatge del míting de C's envia una colla de nens a anar a cantar nadales a La Plana

L'acte electoral celebrat aquest dimecres de Ciutadans a Manresa amb Inés Arrimadas es va fer a la sala petita del Kursaal, però el desplegament de seguretat i logístic que el va acompanyar també va suposar, al final, ocupar el pati del teatre manresà, el tram del Passeig de Pere III del davant i, fins i tot, la plaça de Crist Rei, on hi havia vehicles dels Mossos i de la Policia Local. Això va obligar un grup d'infants de l'escola de música Esclat que tenien previst cantar a les escales del pati del teatre manresà, davant de l'arbre que hi ha per aquestes festes, a traslladar la seva actuació a La Plana de l'Om, amb el conseqüent malestar general per part dels pares i mares i de professors de l'Esclat.

Els alumnes de l'Esclat, una trentena d'entre 6 i 9 anys, van actuar al pati del Kursaal aquest dimarts, a les 7 de la tarda, i dimecres tenien previst repetir l'actuació al mateix lloc i hora, tal com consta en el programa d'activitats del Nadal 2017 editat per l'Ajuntament. A la mateixa hora es feia l'acte electoral de Ciutadans a la sala petita del teatre, amb la qual cosa, a priori, no havia de generar cap problema.

A primera hora de la tarda, però, responsables del teatre van trucar a l'Esclat per avisar-los que l'actuació dels menuts s'havia complicat perquè el muntatge del míting de Ciutadans feia impossible la convivència dels dos actes. Demanades per aquest diari sobre què va passar, fonts del teatre manresà han explicat que no ho van poder preveure amb antelació perquè no ho van constatar fins al migdia, quan va començar a arribar tot el material per al míting, que va incloure instal·lar una gran pantalla al Passeig, a més a més col·locar escalfadors, tanques, una furgoneta dels Mossos davant del teatre i una de Ciutadans a dins del pati del Kursaal.

Conscients de la impossibilitat de cantar al pati del Kursaal, el grup de cantaires i les seves famílies es van arribar fins a les escales de Crist Rei per actuar allà, però es van trobar que la plaça estava ocupada, en aquesta ocasió per vehicles dels Mossos i de la Policia Local també dins del desplegament de seguretat per l'acte de Ciutadans. Finalment, van acabar cantant a La Plana de l'Om.