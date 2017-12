Obre portes una botiga de roba de segona mà per a usuaris dels serveis socials i la població en general

Demà divendres obrirà portes al públic la nova botiga Roba amiga, gestionada per la cooperativa Solidança. Es tracta de la mateixa entitat que gestiona els contenidors de color taronja a la ciutat, que són als carrers des del 2008. El nou establiment servirà per ampliar el que van obrir fa quatre anys, a la Muralla del Carme, que feia funcions de proveïdora de roba per a persones ateses pels serveis municipals, i hi treballaven dues persones.

Aquest espai es va fer petit i ara la cooperativa aposta per donar continuïtat a aquest servei en un nou espai, situat a la plaça dels Infants 11, a les antigues dependències de la Cistelleria Bernadich. La botiga comptarà, en una primera fase, d´un espai de 125 m2 per a roba i complements, i en una segona fase, prevista per al febrer, té previst obrir al públic un espai de venda d´electrodomèstics de segona mà i un altre de formació per fomentar les accions socials i solidàries en el marc de l´economia circular, amb un espai de 200 m2. Aquests projectes suposen l´ampliació de la plantilla fins a quatre persones.

L´establiment treballa en coordinació estreta amb la regidoria d´Acció Social de l´Ajuntament de Manresa i proporciona roba a persones usuàries de serveis socials. Tot i així, la botiga ofereix un servei obert a la població general. Realitza una tasca important de recollida de roba usada, complements i petits electrodomèstics, a través de la mateixa botiga o els contenidors carbassa del carrer. s´hi pot comprar roba en molt bon estat a preus de segona mà. A través d´aquesta activitat genera llocs de treball, sempre orientats a col·lectius vulnerables i amb una aposta decidida pel reciclatge i un model d´economia sostenible.

L´acte de presentació de l´establiment tindrà lloc demà divendres, 15 de desembre, a les 6 de la tarda. Hi assistirà la regidora d´Acció Social i Cooperació, Àngels Santolaria, juntament amb diversos membres de Solidança entre els quals el seu president, Josep Maria Fisa; la directora general, Isabel Gimeno; i la responsable de botigues, Maria Jesús Pérez. El projecte també té el suport de l´Agència de Residus de Catalunya.

Solidança és una associació sense afany de lucre creada el 1997 i dedicada a la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social. Promou la inclusió i la sensibilització de l´entorn vers les persones amb dificultats per trobar feina i vers el medi ambient.

Complementàriament, realitza campanyes i accions de sensibilització amb l'objectiu de reduir la generació de residus i millorar la seva reutilització i revalorització, per la millora de la sostenibilitat social i l´ambient.