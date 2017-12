La festivitat de Santa Llúcia repeteix la imatge de milers de ciris encesos a la Seu

Enguany fa cinc anys que la tradicional ofrena de ciris a Santa Llúcia va provocar un incendi al claustre de la Seu. Aquest dimecres, amb la lliçó apresa, aquesta cita anual es va repetir. N'hi havia milers novament. Ara, però, hi ha sorra al terra, cinc extintors a prop i, al final del dia, s'apaguen els ciris.

Tot i que l'ofrena es va fer tot el dia, al llarg de la tarda va augmentar el nombre de persones, sobretot gent gran, que van comprar un ciri en una de la vintena de parades que hi havia a la Baixada de la Seu per celebrar la Fira de Santa Llúcia. D'articles nadalencs, de formatges, d'embotits... Qui va anar a posar un ciri va tenir una bona excusa per entretenir-s'hi i comprar-hi algun article.