La CUP presenta una moció per la redacció d'un nou Pla de mobilitat al ple de dilluns

Al Ple municipal del proper dilluns dia 18 (avançat per la coincidència amb les eleccions del 21-D), la CUP de Manresa defensarà una moció que demana la creació d'una comissió que faci els treballs previs per redactar un nou Pla de Mobilitat Urbana a l'inici del següent mandat.

La moció de la CUP constata l'esgotament del Pla de mobilitat vigent (que preveia actuacions entre els anys 2011 i 2016), i proposa la creació de la comissió per tal d'avançar els treballs previs necessaris, amb l'objectiu de poder començar a redactar el nou pla durant els primers mesos del proper mandat municipal, que començarà el mes de juny del 2019.

A la proposició, la CUP recorda que el Pla vigent està esgotat, tot i que moltes de les accions previstes no s'han completat. En aquest sentit, la formació rupturista assenyala objectius incomplerts com ara els carrils bus de la carretera de Vic i de les Bases o l'ampliació de l'espai per a vianants al centre històric. La CUP, com ja va deixar clar al ple corresponent, també ha criticat que l'equip de govern utilitzi el pla de mobilitat per a justificar l'ampliació de la Zona Blava, tot i que és una mesura que no aconseguirà canvis en la mobilitat si no va acompanyada d'altres intervencions que no s'han volgut entomar en aquest mandat.

La moció també inclou un acord on es demana el reforçament del Consell Municipal de Mobilitat, un organisme de participació que hauria de ser central en l'elaboració del nou Pla i que actualment només es reuneix un cop l'any com a màxim. La CUP creu que al Consell hi hauria d'haver representants de les entitats veïnals, sindicals, empresarials, ecologistes, empreses de serveis de transport, serveis públics relacionats amb la mobilitat, associacions d'usuaris, altres administracions públiques de rang superior, i per representants dels col·lectius més afectats pel Pla (els nens, els joves, les persones grans, les dones, les persones amb mobilitat reduïda i els col·lectius amb ingressos baixos). Considera que aquest Consell de Mobilitat s'ha de reunir un mínim de tres cops l'any, per assegurar que sigui un espai decisori on es traslladin els debats a l'entorn de la mobilitat a la ciutat.