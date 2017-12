L'Ajuntament retira símbols de les façanes dels seus edificis per ordre de la junta electoral

L'Ajuntament de Manresa ha hagut de retirar el llaç groc i l'estelada de la façana de la casa consistorial, i també dues pancartes per la llibertat dels presos i a favor de la democràcia que hi havia a l'edifici municipal del número 5 de la plaça Major, per ordre de la Junta Electoral de Zona (JEZ).

L'Ajuntament ha rebut un requeriment de la JEZ que li exigeix el compliment de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) del 4 de desembre passat sobre "l'exhibició de símbols ideològics i partidistes", en el qual estableix que "els poders públics estan obligats a mantenir estrictament la neutralitat política" i que "s'han d'abstenir de col·locar símbols que es puguin considerar partidistes" en edificis i altres indrets públics així com en els locals electorals.

En el seu acord, la JEC manifesta que "aquest criteri és aplicable a banderes, llaços, pancartes" o qualsevol altre símbol "que permeti la seva identificació amb algunes de les candidatures concurrents a les eleccions".

La Junta Electoral de Zona, en una comunicació enviada a tots els ajuntaments de la seva jurisdicció, requereix a l'Ajuntament de Manresa que "compleixi de forma permanent l'acord de la Junta Electoral Central fins a la finalització de la jornada electoral" dels pròxim 21 de desembre.