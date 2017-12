Una marxa de torxes demana a Manresa l'alliberament de Junqueras, Forn i els Jordis

Persones, preparades per començar la marxa de protesta.

Persones, preparades per començar la marxa de protesta. Jordi Morros

Llaços, bufandes i gorres de color groc han dominat aquest divendres al vespre el Passeig de Manresa. El Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) de la ciutat ha convocat una marxa de torxes en solidaritat amb els empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i per demanar el seu alliberament. La concentració ha arrencat cap a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Crist Rei i s'ha traslladat pel Passeig fins a la Plana de l'Om.

A estat al cor del Barri Antic on la marxa de torxes s'ha tancat amb la lectura d'un manifest reclamant l'alliberament dels «presos polítics» i denunciant l'actitud repressiva de l'Estat. També s'ha fent una crida a la desobediència igual que es va fer l'1-O.

Precisament aquest vespre, Crist Rei també ha estat escenari d'una altra concentració, convocada en aquest cas per l'Associació de Dones Al Noor de Manresa per mostrar el seu desacord amb la decisió dels EUA de declarar Jerusalem capital d'Israel. Hi han assistit unes 250 persones.