Més de la meitat de joves manresans volen viure fora quan s'emancipin

2.176 enquestes a joves realitzades per elaborar la diagnosi que ha de servir per donar pautes per a l´elaboració del Pla Local de Joventut 2018-2021 de Manresa mostren un panorama en què manquen activitats d´oci, equipaments esportius i espais d´estudi i de trobada. No consideren que hi hagi prou assessorament ocupacional ni de carrera lectiva. Creuen que cal repensar la festa major i, el que és més preocupant, més de la meitat de joves manresans no vol continuar a la ciutat quan s´emancipi.

De les 2.176 enquestes realitzades, el 78% correspon a joves que viuen a Manresa (1.697). D´aquests, el 95% ho fa amb la seva família (1.612) i un 59% manifesta que no vol viure a Manresa el dia que s´emancipi (951). Aquests 951 joves són el 56% del total dels enquestats que viuen a Manresa.

El motiu majoritari és que desitgen conèixer altres llocs i realitats al llarg de la seva vida. Viure a l´estranger és una opció remarcada per un nombre important, però també la possibilitat o necessitat de marxar a una ciutat gran.

Sobretot adolescents

Cal tenir present que el grup més nombrós dels enquestats està format per joves entre 15 i 19 anys, el 47%. Seguidament, hi ha un 34% format per joves de menys de 15 anys, un 12% de persones entre 20 i 24 anys, un 4% amb edats compreses entre els 25 i els 29 anys i un 2% de participants més grans de 30 anys.

Així doncs, el 81% de les persones enquestades tenen menys de 20 anys, fet que cal tenir en compte a l´hora d´analitzar les respostes. Entre el conjunt de la població jove de Manresa, les persones de menys de 20 anys constitueixen únicament el 31% del total de joves, amb la qual cosa, en el cas de les persones que han donat resposta a l´enquesta, cal parlar d´una important sobrerepresentació d´aquest grup d´edat.

Una de les temàtiques que emergeixen amb més freqüència és la de les activitats d´oci. En termes generals, moltes de les persones enquestades van esmentar una manca d´aquesta mena d´activitats per a les persones joves de Manresa.

Repensar la festa major

Sobretot es fa especial èmfasi en les activitats d´oci nocturn, si bé també se subratlla la necessitat de desenvolupar espais juvenils de trobada, on puguin tenir lloc espectacles musicals i iniciatives plantejades per les mateixes persones usuàries. Segons l´enquesta, «es va fer especial referència a la necessitat de repensar les festes populars, sobretot la festa major».

Cal esmentar que moltes de les aportacions realitzades es van fer en clau propositiva, al llarg de les quals es van plantejar algunes activitats que poden resultar atractives per a les persones joves, com poden ser cursos de hip-hop, tornejos de videojocs, fer un Holi Festival anual, cinema a l´aire lliure i concerts per a menors d´edat, entre d´altres.

També existeix una demanda d´espais d´estudi, de trobada, culturals o artístics, i de més orientació i assessorament als instituts i en espais físics de consulta i guiatge per saber «què has de fer per arribar a ser el que vols ser», concretava un jove. En alguns comentaris es posa de manifest que hi ha joves que no coneixen els punts físics d´orientació i assessorament ja existents.