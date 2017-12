L'obertura de locals al barri vell de Manresa passa per davant dels tancaments 5 anys després

Primer canvi de tendència des que l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants de Manresa va començar a fer recompte cada 6 mesos de botigues obertes i tancades al seu sector, el maig del 2012. En tot aquest temps el comerç de la plaça Major i voltants no havia parat de minvar... fins ara.

El darrer recompte mostra que entre el juny i el novembre han obert quatre comerços més que els que han tancat. Si els següents recomptes mantenen la mateixa línia es podrà dir que es comença a girar la truita del declivi comercial d'una part molt important del Centre Històric. Quan els comerciants van veure la necessitat de comptar un per un els baixos comercials que obrien portes i, també, els que les tancaven va ser fa 5 anys i mig. Llavors dels 155 locals existents n'hi havia 114 en funcionament i 41 sense activitat. El 74% oberts i el 26% tancats.

A partir d'aquell, els deu recomptes posteriors van mostrar una davallada constant de l'activitat comercial.

Fa sis mesos la situació sembla que va tocar fons amb 89 comerços oberts (57%) i 66 de tancats (43%). El percentatge s'acostava alarmantment a una situació d'un baix comercial sense activitat per cada comerç obert.

I després de tantes informacions negatives n'arriba, ara, una de positiva que situa el percentatge en un 60%/40%: 93 baixos comercials amb activitat i 62 sense.

L'entitat comercial adverteix, però, que serà el resultat de posteriors recomptes el que mostrarà si es tracta d'una excepció a la regla o es van concatenant xifres que marquen una tendència a la recuperació.

Les dades del darrer recompte mostren una situació pitjor que la que hi havia el maig del 2016, així que el que hi ha sobre la taula és un símptoma i no pas un punt d'inflexió. Però després de deu recomptes seguits en què cada un d'ells era pitjor que l'anterior, permet obrir una escletxa d'esperança. Mentre que al Joc de la Pilota, la plaça dels Drets i el carrer Serarols es mantenen les 9 botigues tancades de les 14 existents (64%), i als carrers Sant Miquel, Sabateria, Sant Pere i Beates també es repeteix la situació de fa 6 mesos (18 botigues tancades, un 40% de les 45), la recuperació se centra als altres dos sectors.

És més tímid al sector del Carme, amb un saldo positiu d'un comerç, i més important al de Sobrerroca i plaça Major, amb tres comerços de saldo positiu.