El carrer Guimerà viurà aquesta campanya de Nadal un tall de trànsit suau

Dinamitzar el sector comercial del centre de Manresa. Amb aquest objectiu avui es tallarà el trànsit de vehicles particulars al carrer Guimerà, mesura que es repetirà demà i també el pròxim cap de setmana dels dies 23 i 24 de desembre. Enguany, però, la iniciativa serà més laxa que no pas en edicions anteriors.

A la campanya nadalenca de l'any passat, Ajuntament i comerciants van tirar endavant la mateixa iniciativa. Però en aquella ocasió els canvis començaven abans d'arribar a la plaça d'Espanya, quan els vehicles havien de triar per quin lateral del Passeig volien baixar en direcció al centre. D'aquesta forma s'alliberava de cotxes el pas de vianants de la plaça d'Espanya cap a Crist Rei, que en moments de molt trànsit de vianants causa un tap al Pere III.

En aquesta ocasió es manté la circulació habitual. L'única incidència és que els vehicles que circulin pel lateral esquerre en direcció al centre s'hauran de desviar pel carrer Canyelles abans d'arribar al Guimerà, en direcció cap al Circumval·lació. El transport públic urbà del Bus Manresa, els taxis, la recollida de residus i neteja i els vehicles autoritzats per mobilitat reduïda, podran circular pel Guimerà, igual que van fer l'última campanya de Nadal.

El 2014 també es va tallar el trànsit al Guimerà. Va ser durant 8 dies, bàsicament els festius. El 2015 es va dur a terme una prova pilot que va consistir a convertir el carrer en una illa de vianants durant més d'un mes. La iniciativa, però, no va acabar de convèncer els comerciants, i l'any passat es va suavitzar la mesura i només es va dur a terme dos caps de setmana de desembre. Enguany es repeteix aquesta opció.

Durant aquest cap de setmana i els dies 23 i 24 de desembre hi haurà activitats de dinamització al centre. Un trenet connectarà la Fira de Santa Llúcia de la plaça Major amb el Guimerà. Per a avui al migdia s'ha progamat una trobada de cotxes clàssics, i el dissabte i diumenge hi haurà actuacions de l'estudiantina Tunyina i la visita dels personatges Lluquet i Rovelló dels Pastorets.