Llums que no funcionen al Born i Guimerà, i un que va caure

? Aquest any, el tema de la il·luminació nadalenca dels car-rers del centre no està donant gaires alegries. Al fet que no es pogués fer l'encesa de tots quan tocava, s'hi va afegir, divendres, que un parell del carrer del Born per la banda de la Plana de l'Om no funcionaven (ho van solucionar el mateix dia). Ahir, va passar el mateix a Guimerà. Al Born, també divendres, a la banda de la plaça de Sant Domènec, en va caure un a terra. No es van haver de lamentar danys personals.