Quatre anys després, el tall a Guimerà no obté el consens del comerç del carrer

Potser és que, dissabte, els calaixos no es van omplir tant com s'esperava. Una botiguera va vaticinar que «la gent anirà a comprar a última hora», fins passades les eleccions de dijous. Sigui com sigui, i malgrat que aquest ja sigui el quart any consecutiu que per Nadal es talla el carrer Guimerà al trànsit (amb canvis d'un any a l'altre de durada i d'abast), encara no hi ha consens entre els botiguers del vial sobre si és positiu o és negatiu.

En general, segons la consulta feta per aquest diari a una desena de comerços del carrer, les valoracions són més aviat negatives. Els dos arguments més repetits són que, el fet que la zona blava de Manresa sigui tan cara i que hi hagi poques alternatives per aparcar de franc, fa que tallar el carrer més aviat ho empitjori perquè la gent ni tan sols té l'opció de parar un moment a prop de la botiga per comprar. L'altre, que tancar el carrer sense posar-hi res que el faci més atractiu, de decoració o d'alguna atracció, no té gaire sentit.

A la botiga Montse Interiors no els agrada que tallin l'Àngel Guimerà perquè «venem coses de volum i a la gent li va bé poder venir amb cotxe». A l'establiment de roba AG-25, tampoc. «Ho comentàvem que és un problema. La gent es queixa que aparcar al carrer a Manresa és car i el tall potser fa que ja no vinguin». En canvi, a Farrés 39 ho valoraven positivament, tot i que trobaven a faltar algun element que faci el tall més atractiu, com posar bancs i plantes a la calçada, per on poca gent transitava, segurament per manca de costum. A més a més, comentaven, si es talla hauria de ser, també, per als autocars i taxis. Que quedés buit de vehicles del tot.

A Only hi coincidien que caldria posar algun element per fer més atractiu el tall. «Alguna cosa que atregui la gent». A la botiga Júlia també coincidien que, si es fa el tall, caldria acompanyar-lo d'alguna activitat «que aportés més moviment». Al seu entendre, és una proposta que «no està ben muntada. Si talles el carrer ha de ser perquè ofereixes alguna alternativa per aparcar a la gent. Sinó, han de fer-ho a la zona blava, que és molt car», amb la qual cosa acaba sent contraproduent.

Per a la botiga Dayaday, tallar el trànsit el carrer comercial de Manresa per excel·lència «és afegir encara més dificultats a la gent que hi vol venir». Al seu entendre, que hi hagués alguna activitat «hi ajudaria una mica». Com a Farrés 39, a la botiga Peiró també els agrada que no passin cotxes i que la gent pugui passejar tranquil·lament per la calçada. Com ells, també deien que, si es talla, hauria de ser a tot el trànsit.

A Okaïdi, en canvi, no els agrada. Comentaven que enguany no els va arribar la circular per avisar-los.