La venda de loteria de Nadal cau el 10% a Manresa pel boicot de l'independentisme

Les administracions de loteria han vist com clients habituals han anteposat la política a les ganes de participar en el sorteig de Nadal. Els punts de venda han tingut més dificultats per comercialitzar números del sorteig per la situació política de Catalunya i el boicot a la venda de loteria que han impulsat alguns sectors independentistes per evitar fer cap contribució a l'Estat espanyol. Tot i que l'impacte ha estat diferent a cada administració, la venda ha baixat a l'entorn del 10%.



Malgrat el descens, hi ha cert optimisme entre els responsables de les administracions perquè en les darreres setmanes s'ha activat la venda i les previsions nefastes de l'octubre, que vaticinaven una caiguda més important, no es compliran. La principal preocupació requeia en les reserves de números d'associacions i negocis, que és la principal font d'ingressos per a les administracions. «A través de les reserves venem, aproximadament, el 70% dels números del sorteig de Nadal i quan algunes entitats van començar a anul·lar-les o, directament, no ens les demanaven, ens vam preocupar molt», explica l'encarregada de la Loteria Bonavista de Manresa, Maite Troy. En total, en aquesta administració han tingut el 10% menys de reserves que l'any passat com a conseqüència del boicot. «Ens interessa saber per què un client cancel·la el número que havia demanat i per això en preguntem el motiu. La resposta és la política i el boicot a l'Estat», afegeix Troy.



Cada administració ha trampejat com ha pogut la baixada de vendes i algunes han venut molts més números a fora de Catalunya que altres anys. «Tot i notar el descens, cal dir que la gran majoria d'entitats del Bages i clients de sempre han acabat participant a la loteria de Nadal, però aquest any hem tingut molts maldecaps. Tenim números que ens sol·licitaven en anys anteriors altres zones de l'Estat espanyol però que no els hi veníem perquè ho comercialitzàvem a clients de la comarca. Aquest any els hem venut a fora de Catalunya», indica la responsable de l'administració número 1, situada al carrer Guimerà, Elisabet Oller. En aquest punt de venda, els enviaments a fora de Catalunya significaven el 20% i aquest any ha estat el 40%, segons xifres aproximatives.



Oller assegura que en els darrers mesos s'ha treballat més hores del que és habiutal per comercialitzar els números de la loteria i assenyala que el boicot ha tingut un seguiment desigual a Catalunya i també al Bages. «Entre els negocis i les entitats de Manresa no s'ha notat especialment, a diferència dels pobles de la comarca», afirma.



El responsable de l'administració número 3 de la capital del Bages, Lluís Torras, explica que, tot i el descens en les vendes, el sector ha pogut respirar tranquil en les darreres setmanes. «A l'octubre, coincidint amb el referèndum i les setmanes de més tensió política, semblava que quedaríem molt afectats perquè realment es va notar un descens important. En les darreres setmanes, el ritme de vendes és bo i la sotragada no serà forta», explica. Paula Sepúlveda, treballadora de l'administració de Les Bases, es congratula perquè «finalment s'ha aconseguit gairebé remuntar». Els responsables de les administarcions contactats per Regió7 consideren que l'Estat no percebrà la disminució de vendes i que els afectats són ells.