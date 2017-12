La CUP rebutja assistir al sopar de Nadal perquè no tenen «res a celebrar amb els polítics del 155»

Els regidors de la CUP de Manresa no assistiran al sopar de Nadal que se celebra cada any després del Ple de desembre. Tot i que el cost del sopar l'assumeix cada regidor creuen que no tenen "res a celebrar al costat dels polítics del 155". Així ho han expressat en un comunicat on diuen que "no se'ns posaria bé un sopar amb aquells que han posat denúncies davant la Junta Electoral amb la intenció d'eliminar els símbols de llibertat, com ha fet C's a Manresa".

La CUP de Manresa tampoc acaba d'entendre com els representants municipals d'ERC i el Pdecat "se senten còmodes compartint taula amb aquells que han donat suport al PP i, en definitiva, amb aquells que han sigut còmplices de l'empresonament o exili dels seus líders polítics".