El PSC denuncia que hi ha nens immigrants sense beca menjador

El president del grup municipal del PSC, Felip González, ha fet públic durant el ple municipal de l´Ajuntament de Manresa que hi ha infants immigrants a la ciutat que no poden accedir a la beca menjador perquè no disposen de Número d'Identificació d'Estrangers (NIE).

El polític socialista ha exposat aquest fet com un dels camps que tenen marge de millora en relació a les polítiques d'infància.

González ha fet aquesta intervenció en el punt de l´ordre del dia que tractava de l´aprovació de les Bases de Reconeixement de les Ciutats Amigues de la Infància i Certamen de Bones Pràctiques, convocatòria 2017-2018.