El Campi qui jugui tindrà un poblat indi i un escape room

Quan manquen pocs dies per endinsar-se de ple en les festes de Nadal, els organitzadors ja tenen gairebé tot a punt per celebrar la 32a edició del Saló de la Infància i la Joventut de Manresa, una cita tradicional i imprescindible que ofereix un espai d´activitats lúdiques i d´esbarjo dirigit preferentment als nens i nenes de la Catalunya Central.

Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de 16 a 20.30h, a les instal·lacions del Complex Vell Congost, un equipament que en aquesta edició tindrà el "far west" americà com a eix temàtic que relligarà moltes de les activitats que s´hi oferiran. El certamen de l'any passat va girar entorn dels Jocs Olímpics.

Així, per exemple, la zona central del pavelló esdevindrà un poblat indi, amb nombrosos tallers repartits en tendes índies. A part de les activitats tradicionals dels anys anteriors, com totes les activitats esportives i d´aventura, aquest any hi haurà un escape room d´una presó, un sorral on trobar pelletes d´or, un cactus al qual encertar unes anelles, un planetari on descobrir els vastos cels nocturns de l´oest, un saloon amb jocs per als nois i noies de més edat, una granja i un "toro loco" que transportaran els participants fins al Far West.

El Saló dela Infànciaestà organitzat per l´Associació Campi qui Jugui que està formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l´educació en el lleure, la pedagogia i la docència; i compta amb la col·laboració d´institucions públiques i privades i el suport de l´Ajuntament de Manresa.

El Campi qui Jugui va dirigit preferentment als nens i nenes, nois i nois de 3 a 12 anys. Des de les darreres edicions però, algunes activitats s´han fet extensives als adults per afavorir les relacions intergeneracionals. També la gran acollida de les activitats dirigides a infants de 0 a 3 anys ha fet que cada any s´habiliti una zona específica per ells: el Campi Xics.



Descomptes i abonaments especials

Per aquesta edició, els organitzadors han introduït una sèrie de descomptes i abonaments per poder fer més assequible l´assistència en aquest certamen a les famílies monoparentals i nombroses d´una banda, i a les famílies més assídues/fidels al Campi de l´altra.

Una de les novetats, en aquest sentit, és un descompte de fins al 33% per a les famílies monoparentals i les famílies amb carnet de família nombrosa. Així el preu d´una entrada senzilla, que és de 6 euros per a la majoria d´infants, passa a ser de 4 euros per cada infant que figuri en aquests carnets.

Es manté un preu reduït de 3€ per a pares i mares, tenen entrada gratuïta els infants menors de 3 anys (de 0 a 35 mesos).

Així mateix, amb la postal Campi o el carnet Imagina´t, hi ha un descompte de 50 cèntims per a l´entrada d´infant i per a 2 acompanyants.

L´altra novetat destacada es troba en l´apartat dels abonaments. Aquest any hi haurà la possibilitat d´obtenir-ne un de vàlid per a 3 dies a un preu de 15 euros pels infants i 5 euros pels adults; o també un abonament de 5 dies a 20 euros pels infants i 8 euros pels adults. Així, aquests abonaments representen un estalvi de 3€ i 10 € respectivament per a cada infant.

Igualment, s´han repartit un total de 209 entrades a través de programes municipals de suport a la inclusió social d´infants.

L'organització del Campi i l'Ajuntament conviden a tots els infants a participar-hi del Campi d´aquest any i confien que aquesta edició torni a ser un èxit i una de les activitats de referència del Nadal manresà.