Comença el procés per escollir el nou rector de la Universitat de Vic-Universitat Central

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha iniciat el procés de selecció del nou rector per substituir Jordi Montaña, que aquest mes de juliol culmina i el seu segon i darrer mandat, tal i com marquen els estatuts.

El patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), titular de la universitat, ha aprovat crear una comissió de selecció en la qual hi haurà representants dels Ajuntaments de Vic, de Manresa, de la Generalitat, de la comunitat educativa i de la societat civil. També tres acadèmics externs validaran els candidats. Entre aqusts hi ha el catedràtic de l´Autònoma de Barcelona i expresident del Col·legi de Metges, el berguedà Miquel Vilardell.

En representació de l´Ajuntament de Manresa i de la Fundació Universitària del Bages formarà part de l´esmentada comissió la regidora d´Universitats del consistori manresà, Mercè Rosich.

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes de la UVic-UCC ha aprovat el pressupost per al curs 2017/2018 que s´eleva a 38.781.095 milions d´euros i preveu un increment d´ingressos del 2,3% respecte al curs passat.

Els comptes són de continuïtat i equilibri respecte als de l´any passat i preveuen uns ingressos de grau per valor de 21´5 milions d´euros, igual que l´any passat, i contemplen una despesa de 30 milions d´euros en el capítol de personal. La partida d´inversions és de 1,2 milions d´euros i inclou destinar quasi 500.000 euros en la millora dels espais docents, així com 100.000 euros per a xarxes i millora de la cobertura wifi, i 90.000 euros per renovar les aules informàtiques.

Aquests comptes no inclouen les inversions a Can Baumann, seu de la Facultat de Medicina que s´ha posat en marxa aquest any, que pugen a 1,3 milions d´euros finançats per aportacions i mecenatge. Medicina compta amb dos campus. El de Vic i el Campus Manresa. En aquest últim és on es fan les simulacions

En aquesta reunió del Patronat que ha tingut lloc aquesta setmana a Casa Convalescència de Vic, també s´ha aprovat la liquidació auditada del pressupost del curs 2016/2017 que ha tancat en equilibri i amb un volum d´ingressos de 37.893.313 milions d´euros. En aquesta liquidació destaquen els bons resultats provinents de la recerca competitiva i la transferència de coneixement.

Així mateix el plenari ha nomenat el regidor de l´Ajuntament de Vic, Josep Arimany, i a Oriol Guixà, representants de la FUBalmes a la Fundació Universitària del Bages. L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha renovat el seu mandat com a membre del patronat de la FUBalmes.