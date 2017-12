El govern tomba l'al·legació de la Cambra de la Propietat per retornar plusvàlues

L'equip de govern de CDC i ERC ha desestimat l'al·legació presentada per la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages a l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Manresa que regula l'Impost de Plusvàlua per a l'any 2018 com a conseqüència de la sentència que declara inconstitucional fer tributar quan no hi ha un increment de valor en una transmissió patrimonial.

La Cambra de la Propietat demana a l'Ajuntament la suspensió de les liquidacions de l'impost de plusvàlua fins que el règim jurídic d'aquest tribut s'adeqüi a la legalitat.

La Cambra de la Propietat considera que l'actuació de l'Ajuntament no pot consistir en aquests moments a aprovar l'ordenança com si la sentència del Constitucional no s'hagués dictat, sinó que el que cal és que l'ordenança prevegi la suspensió de les liquidacions de l'impost fins que es modifiqui el règim jurídic de l'impost per adequar-lo a la legalitat.

Amb aquesta mesura, els contribuents haurien de seguir complint les seves obligacions fiscals de presentació de declaracions tributàries, si bé per part de l'Ajuntament no s'aprovarien liquidacions fins que es duguin a terme les modificacions necessàries en el règim legal de l'impost de manera que, d'acord amb els pronunciaments de la sentència del TC, es determini el no cobrament de l'impost quan el valor dels ter-renys hagi disminuït.

Una altra petició és que s'acordés la devolució amb interessos als que els darrers 4 anys han pagat indegudament l'impost, i que ho demanin amb motiu de no existir increment de valor en la transmissió, ja que els diners rebuts per l'Ajuntament han de ser considerats cobraments indeguts.

El punt de vista del govern és diferent. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar que encara no hi ha jusrisprudència del Tribunal Suprem que interpreti la sentència del Constitucional. Així que més que modificar la reglamentació d'una ordenança cal esperar a veure com s'ha d'articular.

Sala va recordar que la inconstitucionalitat del tribut afectaria únicamet els casos en què no hi ha increment de valor en la transacció. I que la forma de determinar com s'articula correspon al legislador i no a l'Ajuntament, a partir de l'aplicació de la publicació de la sentència. A més, el regidor d'Hisenda va desgranar les actuacions que ja està portant a terme el govern municipal i que van en la direcció que demana la Cambra, com suspendre l'enviament de requeriments i de nous procediments inspectors.

A l'hora de les votacions, l'al·legació va ser desestimada amb els vots a favor de CDC i ERC, el vot contrari de PSC, Ciutadans i el regidor Davins, i l'abstenció de CUP i Democràcia Municipal.