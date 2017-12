arxiu particular

Joan Antoni Pusó rep un emotiu darrer comiat arxiu particular

La sala Montserrat de Fontanova es va omplir, aquest dimarts al migdia, per dir adéu a Joan Antoni Pusó, que va morir dilluns de manera sobtada als 82 anys. El funeral, al qual van assistir representants de les entitats esportives i culturals amb les quals havia tingut o tenia vincles; l'alcalde Valentí Junyent i els regidors Josep Maria Sala, Mercè Rosich i Jordi Serracanta, va incloure un retrat del finat a cura de dos dels seus néts, el Gerard, que en va fer la lectura, i el Marc, que el va acompanyar al piano. Totes les cadires es van omplir i hi havia gent dreta. Joan Antoni Pusó, que es va guanyar la vida com a industrial del tèxtil, va tenir lligams molt estrets amb el futbol sala manresà i amb l'entitat Divina Pastora.