L'Ajuntament de Manresa rebutja la petició de promotors de rebaixar l'IBI i l'ICIO

L'Ajuntament de Manresa ha desestimat l'al·legació presentada per l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, que considera excessius els increments previstos per als impostos de béns immobles i de construccions i obres el 2018.

L'APCE és la institució més representativa del sector de la promoció i construcció d'habitatges a Catalunya, amb més de 500 grups immobiliaris associats que representen més de mil empreses del sector.

L'Associació de Promotors al·lega que l'increment previst del 2,5% de l'IBI a Manresa per a l'any que ve suposa l'augment de la pressió fiscal en un tribut al qual els ciutadans i empreses de la ciutat ja han hagut de fer front de forma molt important en comparació de municipis de característiques similars. Des del punt de vista dels promotors i constructors d'edificis, aquest augment resta competitivitat a les empreses i perjudica l'economia local. Per això sol·liciten que quedi congelat el tipus impositiu d'enguany de cara al 2018.

Pel que fa a l'ICIO, APCE considera «poc adequat» l'increment del 2,5% en les ordenances fiscals de l'any que ve abans que es produeixi una reactivació real en la producció d'habitatges, que és una necessitat per a la ciutat i hauria de servir per a la reactivació del sector i l'economia en general. També demana la congelació de l'impost.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar que l'Ajuntament havia decidit desestimar les al·legacions, presentades durant el període d'exposició pública de les ordenances fiscals municipals per al 2018, perquè, pel que fa a l'IBI, «estem a dintre del marge legal de l'1,1% del tipus impositiu que podem aplicar».

Segons Sala, cal tenir en compta que «estem per sota de l'1% de forma clara i tenint en compte que l'any 2016 no hi va haver increment, però sí que l'IPC va augmentar un 1,6%, i que l'any 2017 l'increment que es preveu de l'IPC és al voltant del 2%, la proposta del govern d'augmentar un 2,5% entenem que està en línia amb els increments de l'IPC, i l'Ajuntament necessita recuperar parcialment els ingressos d'aquest tribut».



Ben posicionats



Quant a l'ICIO, Sala va recordar que l'any 2012 aquest impost que estava en el 4% va ser rebaixat al 3,8% i els dos últims anys ha estat incrementat lleugerament, però continua estant per sota del 4%, «o sigui que estem per sota en aquest impost del que hi havia el 2012».

Segons Sala, «si féssim una comparativa dels darrers deu anys, del que s'estava pagant el 2008 en relació a la proposta del 2018 l'increment és del 4,74%» i, per altra banda, «l'únic que pretenem és anar posant al dia la capacitat de recaptació que necessita la hisenda municipal per fer front a les seves moltes obligacions». Va dir que Manresa té aquests impostos «a la banda mitjana-baixa» en relació amb ciutats similars.