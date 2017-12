La Seu de Manresa encarrega l'estudi del valuós frontal florentí per saber en quin estat es troba

Arxiu particular

Tècnics aconseguint mostres del valuós frontal florentí. Arxiu particular

La Seu de Manresa ha encarregat a experts del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat un estudi per tal de saber en quin estat de conservació es troba el valuós Frontal Florentí de la basílica. La petició, coordinada amb el Bisbat de Vic, s'ha demanat per tal de poder disposar d'un full de ruta per millorar-ne la conservació i la seva exposició.

De fet, tècnics del centre de restauració han visitat aquest dimecres al matí la Seu per tal d'extreure la peça de la vitrina on s'exposa i fer fotografies i aconseguir mostres que ajudin a determinar en quines condicions es troba el teixit.

El Frontal de la Passió o Florentí va ser encarregat el segle XIV al brodador Geri di Lapo pel manresà Ramon Saera, una de les personalitats més importants de la ciutat de l'època i que, a la seva mort l'any 1357 va deixar la peça en herència a la Seu.

El valuós frontal fa 90 cm d'alçada i 3,33 m d'amplada i en ell s'hi representen la crucifixió de Jesús a la part central mentre que els laterals estan disposats de tres en tres fileres. La seva importància rau en el fet que és un dels pocs frontals d'altar gòtics conservats a nivell mundial d'aquesta època.