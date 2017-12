Més crítiques a la pujada d'impostos

? L'al·legació de l'Associació de Promotors de Catalunya arriba després que el govern municipal tampoc tingués en consideració la petició de moderació tributària formulada per la Plataforma per la Rebaixa de l'IBI. L'ens integrat per mig centenar de sindicats, associacions de veïns, agrupacions empresarials, col·legis professionals i altres organitzacions ciutadanes va qualificar l'augment del 2,5% de «fora de lloc». Per a la Plataforma per la Rebaixa de l'IBI, la realitat actual és que Manresa es troba en una cruïlla difícil, amb una tendència a l'estancament i davallada demogràfica i econòmica. Recorda que la ciutat va tenir fa poc un altre ensurt important: un cens per sota dels 75.000 habitants, que genera una important pèrdua d'ingressos a curt termini per reducció del finançament de l'Estat, malgrat que actualment probablement ha tornat a superar aquest llindar d'habitants.

I espera que l'Ajuntament no utilitzi l'IBI per compensar aquesta davallada d'ingressos. També recorda que totes les empreses, autònoms i famílies s'han hagut d'adaptar a la crisi, però això mateix no ho ha fet l'Administració.