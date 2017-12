Premis Ara Castells per a les colles de Manresa, Berga i Igualada

Els Premis Ara Castells, impulsats pel diari Ara, van néixer fa dos anys amb la intenció de reconèixer la tasca de les agrupacions castelleres al llarg de l´any. Així doncs es valoren diferents aspectes, i es premia a la millor agrupació segons el rànquing Estrella (Castellers de Vilafranca), a la colla que creix més (Tirallongues de Manresa), a la colla més segura (Moixiganguers d´Igualada), a la colla més innovadora (Castellers de Berga) i a la colla més popular (Marrecs de Salt).

La colla castellera Tirallongues ha explicat en una nota de premsa que després de la gran temporada aquest 2017, superant clarament l´objectiu de descarregar el 4 de 8, ja que el van descarregar en 6 ocasions en poc més de 3 mesos, a més de carregar i descarregar el 3 de 8 per primera vegada i acabant amb una diada històrica per la colla descarregant la "clàssica de 8" (4 de 8, 3 de 8 i torre de 7), representants de la colla van recollir dimarts el Premi Ara Castells per ser la colla que més ha crescut aquest any 2017. "Un premi guanyat a pols per tots i cada un dels castellers de la colla", asseguren.

L´entrega de premis es va fer en un acte, organitzat pel diari Ara, a l´Antiga Fabrica d´Estrella Damm de Barcelona.