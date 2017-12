Un taller ocupacional recupera una planta de la fàbrica de l'Aranya i en millora l'exterior

La fàbrica de l´Aranya o del Salt va viure aquest dimarts al migdia una presentació molt especial. Set joves dirigits pel monitor docent Albert Casas han recuperat la segona planta de l´edifici, que és municipal, i han fet millores a l´exterior, a l´entrada per la plaça del Salt. Ha estat a través d´un projecte d´ocupació de la Casa d´Oficis finançat pel Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC). L´any vinent es farà un projecte semblant a l´Anònima.

Aquest dimarts, es van presentar els resultats a l´Aranya en una jornada de portes obertes. De moment, va explicar l´alcalde Valentí Junyent, no s´han decidit els usos que es donaran a aquest espai recuperat.

Cristina Cruz, regidora d´Ocupació i Emprenedoria, va repassar els programes que s´han portat a terme aquest 2017 per combatre l´atur al Centre Històric. A banda d´avançar que el projecte que s´ha fet a l´Aranya es repetirà a l´Anònima, va informar que, com a novetat, l´any vinent es podrà vincular una formació teòrica de 180 hores a uns plans d´ocupació per a sis mesos; és a dir, que als joves que facin la formació se´ls garantirà feina per posar-la en pràctica.

En la jornada de dimarts els assitents, entre els quals hi havia l´alcalde i diversos regidors; representants de les associacions de veïns de les Escodines i el Barri Antic i de l´Associació Cultural Islàmica del Bages (que té la mesquita a l´Aranya); el comissionat del Centre Històric i personal del Centre d´Iniciatives per l´Ocupació (CIO), van poder veure les millores fetes pels joves, que també hi van assistir i van recollir els diplomes de la seva formació.



El resultat de les obres



A l´interior, han deixat un espai diàfan després d´eliminar les parets que el dividien i el fals sostre, feina que ha permès recuperar els revoltons. Han reparat els finestrals i han recuperat una paret de pedra. A fora, han fet una feinada per adequar un petit solar que, fins ara, estava ple d´herbes. Hi han construït un mur de pedra seca, un banc, una barana, unes escales (que han d´acabar), han rebaixat la porta d´entrada a l´edifici, que era massa alta, i hi han posat un graó, i han decorat la paret on hi ha aquesta porta amb un trencadís, on han fet una aranya, en referència al nom de la fàbrica.

La jornada va incloure una visita guiada per les obres a càrrec de Casas. Ja a l´interior, es van poder veure fotografies i un vídeo de l´any de feina. En aquest, els joves -van començar vuit però han acabat la formació set- expliquen què ha representat per a ells aquest curs de la Casa d´Oficis. Es tracta de joves aturats, inscrits al SOC, amb l´ESO acabada i residents al Centre Històric. Un hi deia que «m´ha servit molt perquè, abans de començar, estava en un mal moment». Un altre en valorava el fet d´aprendre valors com els de «la constància i la puntalitat». Un tercer, que «ens han cuidat molt i hem gaudit molt».

Cruz els va felicitar i va assegurar que «heu superat les nostres expectatives». L´alcalde també va voler destacar la feina feta en un «indret de referència i que queda per al barri i la ciutat».