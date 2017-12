Toni Erro podria ser nomenat avui cap de la federació veïnal

Toni Erro, que va ser president de l'Associació de Veïns de Cal Gravat del 2013 al 2016, any en què va ser rellevat per Fran Bueno, encapçala l'única llista que s'ha presentat per liderar la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, després que Enric Martí plegués el setembre passat perquè hi hagués relleu a l'entitat. Feia set anys que ocupava el càrrec.

L'assemblea per votar el nou president i la seva junta tindrà lloc avui, a les 8 del vespre, al local de la federació al barri de la Font dels Capellans. Fins ara, hi ha hagut una junta gestora amb Marina Hosta, presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, al capdavant. Hosta, que s'ha encarregat de buscar el relleu per a Martí, ocupa el lloc de vicepresidenta a la llista encapçalada per Erro per poder-li donar un cop de mà ja que aquest treballa -és mosso d'esquadra- i té cinc fills. Faustí Fígols hi és com a tresorer; Francesc Lineros com a secretari i, fent les funcions de vocals, Ramon Caballol, president de l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalu-nya, i l'expresident Enric Martí, que aquests set anys ha aportat estabilitat a l'assemblea després d'un llarg període de canvis.

L'assemblea general extraordinària d'aquest vespre servirà per escollir els membres que han de representar l'entitat els propers quatre anys. A les eleccions hi ha convocades les divuit entitats veïnals federades, cadascuna de les quals tindrà un vot amb el qual hauran de decidir si donen suport a l'única candidatura que s'hi ha presentat amb Erro al capdavant.