El conveni de la Seu se signa in extremis i per primer cop només s'ha fet per un any

Una vegada més amb les campanades a punt d'anunciar el canvi d'any, s'ha renovat el conveni per a la restauració de la Seu, el corresponent al 2017. Es tracta del cinquè acord i, per primera vegada, només s'ha fet per un any, tot i que, segons ha informat l'Ajuntament, la voluntat de les quatre parts implicades -Generalitat, Diputació, Bisbat i Ajuntament- és mantenir-lo viu els propers anys. L'aportació de cadascuna es manté en els 60.000 euros, que és el mateix que hi han aportat els darrers tres anys (2014, 2015 i 2016).

La fórmula de fer un conveni que inclogués més d'una anualitat es va impulsar precisament amb la idea de no perdre temps en el procés de la renovació d'un any a l'altre com ha passat en aquesta ocasió, en què no s'ha lligat del tot fins ara, mentre que les obres corresponents a la darrera anualitat del conveni anterior van finalitzar abans d'acabar l'any passat. No és la primera vegada que passa.

Inicialment, com va informar aquest diari l'estiu passat, hi havia la voluntat que el nou conveni fos novament de tres anys. Posteriorment, el setembre passat, el bisbat va avançar que estava al caure, però que només en duraria dos.

Ara, les administracions, principalment la Diputació i la Generalitat, segons ha informat el consistori, «han preferit no comprometre partides de mandats futurs i han optat per fer el conveni d'un any, tot i que amb voluntat de continuïtat per totes les parts». A causa d'aquests canvis amb relació als plans inicials sobre la durada del conveni, i també per les tramitacions i aprovacions en els òrgans de cada administració, entre d'altres, s'han allargat els terminis. Cal dir que els darrers convenis ja han funcionat amb un sistema d'addenda consistent a pactar els anys de durada i les aportacions al principi però, igualment, a renovar cada any l'anualitat corresponent a aquell curs.

Les mateixes fonts han explicat que per agilitzar els tràmits administratius i facilitar l'acompliment dels terminis, aquest any el departament de Cultura de la Generalitat, amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, farà la seva aportació a través d'una subvenció directa al bisbat de Vic.

Altre cop a la façana sud



Les fonts del consistori apunten que les obres ja han començat i s'allargaran fins a la primavera de l'any que ve. Es tornen a centrar en la façana sud. En concret, consisteixen en la restauració d'un contrafort amb el pany de façana adjacent i el vitrall del finestral corresponent i la impermeabilització de quatre mòduls de terrat de la façana sud de la basílica.

Com ja va informar aquest diari en el seu dia, aquest 2017 hi ha hagut un canvi del tècnic director de l'obra motivat per la jubilació de Francesc Xavier Asarta, l'arquitecte que ha dirigit les intervencions des de l'inici de la campanya de restauració. Ara, és l'arquitecte Jaume Soldevila Segura, que aquests darrers anys ja havia col·laborat en l'obra i coneix les patologies de l'edifici i les singularitats de l'actuació, qui assumeix la direcció. El seu pare, Jaume Soldevila, n'és l'aparellador.