Eleccions a Catalunya: L'estelada del bar Toni's de Manresa, protagonista a The New York Times

L'estelada de grans dimensions de la façana del bloc del bar Toni's de la plaça Major de Manresa ha sigut l'escollida per The New York Times per il·lustrar a Twitter un article sobre les eleccions d'aquest dijous.



El presitigiós diari nord-americà s'ha fet ressò de la convocatòria i, especialment, de les circumstàncies en que es celebren els comicis. Per explicar la situació, el rotatiu ha penjat un article en la seva edició digital en el que desgrana de cara als seus lectors algunes de les preguntes clau de la jornada com ara per quin motiu s'han convocat les eleccions, quines formacions en poden sortir més ben parades i què pot implicar la victòria d'un o altre partit.





Catalonia is voting for a new Parliament. Here's what to watch for: https://t.co/ZnQB4HMvZ3 — The New York Times (@nytimes) 21 de diciembre de 2017

Malgrat acompanyar el missatge de Twitter, la imatge de la bandera de grans dimensions del bar manresà, on sí que hi són, per exemple, fotografies de manifestacions demanant l'alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i els consellers cessats; de mítings d'algunes formacions i d'altres escenes.