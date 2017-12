Experts en art analitzaran l'estat de conservació del valuós frontal florentí

La parròquia de la Seu en coordinació amb el bisbat ha encarregat i pagarà un estudi al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat sobre l'estat de conservació en què es troba el valuós frontal florentí del temple per disposar d'un full de ruta per millorar-la i, també, la seva exposició dins la Seu, quelcom que fa anys que clama al cel.

El frontal florentí (s. XIV) és una peça d'una gran rellevància artística a nivell mundial ja que és un dels pocs frontals d'altar gòtic conservats de l'època.

Ahir, un grup d'experts del centre de restauració van treballar on hi ha el retaule, al poc adequat museu de la Seu. Van treure la vitrina del frontal, van prendre mostres de la peça i hi van fer fotografies de tots els detalls, tant normals com ultravioletes. L'estudi de les mostres es farà a la seu de Valldoreix, de manera que el frontal no es mourà de Manresa.

El «Frontal de la Passió», conegut com frontal florentí, és un frontal d'altar gòtic encarregat per Ramon Saera, una de les personalitats manresanes més importants del segle XIV, al brodador florentí Geri di Lapo. Al seu testament (del 24 de novembre del 1357 i conservat a l'Arxiu del Museu Comarcal), Saera el deixà en herència a la Seu de Manresa.