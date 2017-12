L'assemblea de barris confirma Toni Erro com a president de la federació

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa va corroborar, ahir al vespre, Toni Erro com a nou president de l'ens que aplega les entitats veïnals de Manresa. De divuit barris, van participar en l'assemblea general extraordinària dotze, dels quals onze van votar a favor de l'única candidatura que es va presentar per rellevar Enric Martí al capdavant de la federació. Hi va haver una abstenció. A la foto, Erro (esquerra, a primera fila) moments abans de començar la sessió.