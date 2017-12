Manresa aposta pels arbres nadalencs i n'instal·la més que mai a la via pública

Manresa té més arbres nadalencs que mai instal·lats a la via pública. Després que l´any passat lluïssin el de la plaça Major (per quart any consecutiu) i el del carrer d´Àngel Guimerà (iniciativa que va néixer el 2015 per part dels comerciants), enguany s´hi han sumat dos arbres més. Es tracta de l´arbre lluminós de Crist Rei i del de la Plana de l´Om, que actualment ja no hi és, després que uns brètols el tombessin i el malmetessin la matinada de diumenge passat. A aquests quatre arbres nadalencs s´hi sumen el que el que el Kursaal ha instal·lat al seu pati.

L´aposta pels arbres nadalencs és de l´Ajuntament de Manresa, que els ha encarregat tots quatre i que en pagarà el lloguer. Actualment, tal com ha explicat el regidor de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Manresa, Jaume Arnau, el consistori «busca patrocinis per poder fer-hi front, de la mateixa manera que amb la pista de gel». L´empresa que s´ha fet càrrec de la instal·lació dels arbres és la mateixa que ha posat la il·luminació nadalenca a la capital del Bages, Iluminaciones Icnolux.



TV3 hi ha tingut a veure



Arnau ha destacat que el fet que Manresa tingui més arbres nadalencs que mai a la via pública no és casual, sinó que «vam prendre aquesta decisió de forma conscient, després de veure que l´any passat vam invertir uns 8.000 euros per organitzar activitats al centre de Manresa, durant els dos caps de setmana previs a Nadal, i vam arribar a la conclusió que no havien tingut el ressò esperat». Per aquest motiu, l´Ajuntament ha decidit invertir també «uns 8.000 euros en aquesta decoració nadalenca. Hem decidit dedicar més en els carrers, que no pas a programar-hi activitats».

En la presa d´aquesta determinació també hi ha influït, segons les paraules del regidor, el fet que, enguany, TV3 retransmeti en directe la cavalcada de Reis de Manresa. Serà la segona vegada que les càmeres emetran la cercavila reial de la capital del Bages, ja que la primera va ser el 2003.

El regidor Jaume Arnau proposa als ciutadans fer un recorregut per Manresa per veure cadascun dels arbres. La ruta podria començar amb l´arbre de la plaça de Crist Rei. Es tracta d´un arbre nadalenc col·locat al centre de l´andana del passeig de Pere III poc convencional, ja que és una estructura completament il·luminada que emet llum blanca, que recorda un dels plataners reals que l´acompanyen a banda i banda, sense cap fulla, ni cap toc verd. Els quatre primers dies l´estructura va estar envoltada d´unes tanques per prevenir bretolades com la que ha ocorregut a la Plana de l´Om. En aquesta primera aturada, el vianant podria aprofitar-ho per entrar a contemplar l´arbre del Kursaal, a molt pocs metres de Crist Rei.

Seguidament, enfilant pel carrer Guimerà, el vianant toparia amb un altre arbre nadalenc, que és el mateix que l´any passat. El desembre del 2014 es va tallar per primer cop el trànsit rodat a Guimerà coincidint amb les festes nadalenques, i a partir de l´any següent es van instal·lar arbres nadalencs per ambientar el carrer.

L´arbre de la Plana de l´Om, avui tombat «i trinxat», segons les paraules d´Arnau, per uns vàndals, seria el següent per visitar. Era verd i recordava al clàssic avet nadalenc. El regidor lamenta que aquesta bretolada hagi deixat la Plana sense arbre, ja que ara «és difícil que es pugui reposar».



El de la plaça Major, el doble d´alt



El darrer arbre del recorregut és el de la plaça Major. Enguany, l´Ajuntament ha decidit canviar el que hi instal·lava des del desembre del 2013, un avet natural d´entre 7 i 8 metres, per un arbre artificial que amb 15 metres li dobla l´alçada. El gran arbre ha acompanyat activitats que formen part de la campanya de Nadal, com la Fira de Santa Llúcia que, segons Arnau, «ha tingut més paradetes que mai, i ha estat animada amb actuacions dalt d´un escenari de la Tuna Tunyina, de l´escola Voice up Music i l´escola Swing Manresa, per exemple».