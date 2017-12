Més de 650 joves visiten la mostra sobre sexualitat i afectivitat

L'exposició «Sex o no Sex», a l'Espai 7 del Casino de Manresa, ha rebut més de 650 visitants. Es tracta d'una mostra de la direcció general de Joventut que s'ha pogut visitar fins ara per informar els joves sobre malalties de transmissió sexual, conductes de risc, sexualitat i afectivitat.

L'objectiu de l'exposició era promoure una consciència crítica dels adolescents davant les conductes sexuals de risc, fomentar hàbits de vida saludables i desenvolupar habilitats per adoptar comportaments adequats sobre els riscos i les conseqüències de les infeccions de transmissió sexual, inclosa la sida.

A més a més es van dur a terme dinamitzacions amb l'Associació CEPS en les quals van prendre part 18 grups d'alumnes de quart d'ESO, entitats juvenils i joves en general. Van poder exposar els seus dubtes sobre sexualitat i afectivitat.

Paral·lelament l'Oficina Jove del Bages ha dut a terme diferents accions informatives al campus universitari de Manresa i a diferents centres de secundària de la ciutat. En els dos casos s'ha utilitzat el joc com a eina educativa. En alguns casos per plantejar preguntes sobre les diferents malalties sexuals i, d'aquesta manera, donar informació d'una forma dinàmica, i en altres amb el clàssic veritat/fals, per poder informar i prevenir de malalties com la sida.