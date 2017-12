Els nens de les famílies refugiades que acull Manresa han començat l'escola

Els nens i nenes de les famílies refugiades que a començament de desembre van arribar a Manresa ja han començat l'escola. De les 18 persones que acull Manresa, totes sirianes que han fugit de la guerra al seu país, hi ha tres parelles d'adults i la resta són els seus fills, infants i adolescents. Un total de 12 que ja han tingut el primer contacte amb l'escola. Paral·lelament s'han iniciat tràmits per empadronar i obtenir la targeta sanitària per a les persones acollides.

Els refugiats viuen a la Llar Sant Joan de Déu, l'antiga residència de les germanetes dels pobres, acollits per la Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. «Busquem la integració màxima des del minut 1», explica la directora de la fundació, Anna Maria Prats.

Tots ells provenen de camps de refugiats de Grècia. Van arribar a començament de desembre a l'aeroport de Barajas, a Madrid, on els va recollir un autobús amb personal del centre de la Llar Sant Joan de Déu i un traductor d'àrab. A la matinada ja van poder descansar a Manresa.

Van arribar en bones condicions físiques o amb petits problemes de salut «que podem tenir tots». A partir d'ara el patiment que han viscut «intuïm que anirà sortint a poc a poc. Ens ho adverteixen altres experiències i especialistes». Per facilitar la seva integració i aclimatació se'ls proporcionarà atenció psicològica, assistència jurídica i rebran un pla de formació que inclou idiomes i coneixement del país.

Davant la seva nova situació, el fet que hi hagi infants entre els refugiats és un element positiu, opina Prats, perquè entre altres coses «anima la dinàmica del dia a dia», ja que marquen horaris, rutines i activitats. Explica que una aposta directa de la Fundació Germà Tomàs Canet era rebre famílies «en una de les línies que treballem, que és atendre situacions de més vulnerabilitat. Nosaltres treballem per millorar la qualitat de vida de col·lectius vulnerables, i els equipaments que tenim a Manresa els volem destinar a pal·liar aquesta necessitat».

La Fundació Germà Tomàs Canet ho té tot preparat a Manresa per acollir 80 refugiats. Poden arribar d'una forma esglaonada en qualsevol moment. És la secretaria general d'Immigració i Emigració del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social qui els assigna.