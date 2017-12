La Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental per al desenvolupament i l'Ordenament Territorial, amb seu a Manresa, impulsa la creació d'una xarxa internacional d'espais geològics i miners que ha estat batejada com a Xarxa Ibèrica d'Espais Geominers.

El seu impulsor, el Magister Honoris Causa de la Universitat Politècnica de Catalunya Josep Maria Mata-Perelló, ha explicat que en aquests moments «agrupa uns 60 indrets de tots els territoris peninsulars, com parcs geològics, parcs miners, museus de geologia, coves i avencs d'interès geològic».

Segons Mata, no hi són els geoparcs perquè ja disposen d'una xarxa pròpia. La voluntat és agrupar tantes entitats municipals, museus locals i espais atractius geològicament com sigui possible. La seva pàgina web és www.patrimonigeominer.eu.

La Xarxa Ibèrica d'Espais Geominers pretén establir una coordinació entre territoris i serveis que siguin d'interès per al coneixement i la divulgació de la geologia.

La proposta ha estat recollida i té el suport de les juntes de govern de la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner i de la Comissió de Patrimoni Geològic de la Societat Geològica d'Espanya.

La idea de la constitució de la xarxa va sorgir a la trobada realitzada a Molina de Aragón durant el tercer Congrés de geologia i mineria ambiental, organitzat al Geoparc de la Comarca de Molina de Aragón i del Alto Tajo.

Aprofitament social i desenvolupament d'espais rurals són fites que persegueix la xarxa, conscient que existeix una realitat de territoris estructurats sota diferents denominacions i que tenen aspectes en comú encara que desconeguin, molts d'ells, l'existència d'altres.

Per als impulsors de la xarxa ja no és que no es coneguin suficientment entre ells, sinó que la majoria no se sustenta sobre una normativa homogènia ni adequadament desenvolupada.

La constitució de la xarxa s'entén com el primer pas per bastir un front comú i començar a intercanviar experiències i donar-se a conèixer a altres territoris que estiguin interessats a participar-hi.

Les reunions periòdiques s'efectuaran en cada un dels territoris de la xarxa. La propera primavera tindrà lloc una trobada a Ariño (Aragó), recollint la invitació del Parc Cultural del Riu Martín. Ja formen part de la xarxa el Parc Paleozoic de Valongo (Porto), Parc Geològic d'Aliaga (Terol), el Museu Miner Aljustrel (Beja), la Mina Esperança d'Olmos de Atapuerca (Burgos) i la Cova del Castañar (Càceres), entre molts altres espais i entitats.