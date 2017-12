Manresa rep un segon premi de la Loteria Nacional

Manresa ha rebut un segon de la Loteria Nacional just el dia abans del sorteig extraordinari de Nadal, que se celebra avui. En concret, es tracta d'un segon del sorteig celebrat aquest dijous, que ha recaigut en el número 92.696. Aquest premi està dotat amb 60.000 euros a la sèrie, que ha estat venuda a l'administració de la plaça Bages: la llibreria Bages. El punt de venda, que és una llibreria, ha venut un sol dècim d'aquesta sèrie a través del terminal, per la qual cosa, l'afortunat ha estat premiat amb 6.000 euros.

La responsable de l'establiment, Susi Garanto, ha explicat que, quan aquest matí ha conegut la notícia, "he sortit corrent cap al bar del costat a anunciar que havia donat un premi. Estic molt contenta". Garanto desconeix qui és la persona afortunada perquè el dècim va ser venut per terminal i explica que "no necessàriament vindrà aquí la llibreria, perquè com que és una quantitat superior al 2.500 euros ja pot anar al banc".