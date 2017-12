Regió7 i electrodomèstics Milar porten les cartes als Reis Mags

El patge reial ha començat a recollir les cartes dels nens aquest divendres a la tarda a electrodomèstics Milar per portar-les als la Reis Mags de l´Orient, una iniciativa que té la col·laboració de Regió7. Durant les festes, en el diari apareixerà un model de carta especial per a Ses Majestats perquè els nens la puguin omplir amb tot el que els hi demanin aquest any. El patge ha atès els primers nens que s´han adreçat a l´emissari reial, que els preguntava com s´han portat aquest any i els demanava que facin bondat els propers dies si volen rebre totes les joguines que han demanat. Els infants asseguraven que s´han portat molt bé i que no faran enfadar els pares. El patge atendrà més nens demà a electrodomèstics Milar de 6 a 8 de la tarda, diumenge al matí i tornarà més dies al llarg de les festes nadalenques.

«En el nostre establiment tenim productes adreçats a un públic molt heterogeni, d´edats molt diverses, i per aquest motiu volíem que el patge estigues aquí», explica el gerent d´electrodomèstics Milar, Jordi Martínez, que afegeix que una de les joguines que més demanen els nens aquestes festes és el patinet elèctric i la polsera electrònica.