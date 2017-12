Ribera encapçala l'única candidatura a governar la Cambra de la Propietat

Pere Ribera Sellarès segueix com a president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, càrrec que ocupa des de l'1 de desembre del 2014.

Any electoral a les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, s'han celebrat aquest 2017 -convocades per la conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, i seguint les disposicions del decret 159/1993, de 7 de maig- eleccions per a la renovació parcial de la junta de govern.

La presentació d'una única candidatura agrupada va fer innecessària la votació, i van quedar elegits directament els seus integrants. Un cop celebrada la sessió constitutiva de la nova junta de govern, que va suposar la continuació de Pere Ribera a la presidència de la Cambra, la junta ha quedat de la següent manera: Pere Ribera, president; Màrius Comallonga, vicepresident; Isidre Santamaria, tresorer i comptador; Josep Camps, Joan Masachs, Anna Maria Torras i Rosa Maria Torras, vocals. Jordi Carreras es manté en el càrrec de secretari de la junta.

Pere Ribera, advocat en exercici, va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb les caixes de Tarragona i Catalunya. És, per altra banda, fill de qui va ser president de la Cambra de la Propietat durant els anys 1999 a 2001, Manel Ribera Firmat.