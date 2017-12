Activitats nadalenques a dojo a Manresa

Arriba el moment àlgid del potent programa d'actes de Nadal confegit a Manresa amb un centenar i mig d'activitats organitzades per l'Ajuntament, entitats, associacions de veïns i comerciants amb l'objectiu d'oferir una potent oferta d'oci, esbarjo, cultura, solidaritat i tradició.

El programa d'enguany torna a apostar per la presència de la pista de gel a la plaça Sant Domènec, i també per tardes de tallers familiars de circ i animació musical i de dansa per part de formacions de la ciutat per acompanyar totes les tardes del príncep Assuan a la plaça Major. Completen la programació actes com els Pastorets, el Campi qui Jugui, el pessebre vivent del Pont Llarg, les activitats d'animació al Centre Històric promogudes per les associacions de botiguers i veïns, així com un munt d'iniciatives impulsades pels barris i les entitats, i on les accions i les campanyes de solidaritat també ocupen un espai important.

Aquest cap de setmana, el mercat de Puigmercadal amplia l'horari, mentre que el Guimerà restringeix l'accés de vehicles.

Més bus i menys cotxes



Igual que el cap de setmana passat, els vehicles que circulin pel lateral esquerre del Passeig en direcció al centre s'hauran de desviar pel carrer Canyelles abans d'arribar al Guimerà, en direcció cap al Circumval·lació. El transport públic urbà del Bus Manresa, els taxis, la recollida de residus i neteja i els vehicles autoritzats per mobilitat reduïda sí que hi podran circular. Avui i el 7 de gener, el servei Bus Manresa reforçarà les línies L8 Perimetral – Estacions i LF Festius. El servei passa d'una freqüència d'1 hora a 30 minuts en horari comercial.

Programació de concerts



-Al Museu de la Tècnica, avui a 2/4 de 7 de la tarda concert amb les corals Font del Fil, La Formiga de Castellbell i el Vilar, i un grup de l'Escola de Música de Navàs amb taquilla inversa en benefici del nou hospital de dia d'oncologia de la Fundació Althaia i de la parròquia de la Mercè.

-El concert de Nadal de la Fundació Orfeó Manresà, el divendres 29 de desembre, a 2/4 de 9 del vespre al teatre Conservatori.

-El concert de Cap d'Any, el dilluns 1 de gener a les 7 de la tarda amb la Unió Musical del Bages, al teatre Kursaal.

-El 15è Concert de Reis, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès, el diumenge 7 de gener a les 6 de la tarda, organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages.

-El 29 de desembre a les 6 de la tarda a les escales de Crist Rei, més de 150 cantaires del Taller de Gent Gran «Cançons de tots els temps» de l'Ajuntament de Manresa i la Coral Infantil Escodines cantaran la nadala de Manresa «L'hivern que batega».

Pista de gel



Fins al 14 de gener, es podrà gaudir patinant a la pista de gel instal·lada a Sant Domènec, en el marc de la campanya de dinamització comercial Nadalant!

A la plaça Major



-Tallers de cal·ligrafia àrab, dimarts 2 i dimecres 3 de 6 de la tarda a 8 del vespre.

-Tallers de circ, dilluns 1, dimecres 3 i dijous 4, de 6 de la tarda a 8 del vespre.

-El dilluns 1 de gener, a les 6 de la tarda actuarà l'Escola de Grallers dels Geganters de Manresa i a les 7 de la tarda tocarà alumnat del Grup de Vent del Conservatori Municipal de Música.

-El dimarts 2, a les 6 de la tarda hi haurà balls de l'Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans i a les 7 de la tarda swing amb la col·laboració de l'Associació Bon Hop de Swing. A les 7 de la tarda es podrà ballar a ritme de swing.

-El dimecres 3, obra de dansa i teatre «Estimats Reis d'Orient, dos punts», a càrrec d'Expressa't, i a les 7 de la tarda actuarà l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages.

-El dijous 4, a les 6 de la tarda cantada de nadales a càrrec de l'alumnat i, a les 7 de la tarda, el repertori gospel i nadalenc de l'Esclat Gospel Júnior.

Pessebre a Collbaix



Cada nit del 24 de desembre, després de la missa del gall al santuari de la Mare de Déu de Joncadella, el Centre Excursionista de la Comarca de Bages convoca un grup de caminants per pujar un pessebre de muntanya al cim del Coll-baix. El primer es va pujar l'any 63, i així s'ha anat fent fins ara.

La inclusió, a escena



Vuit entitats i associacions de la comarca s'han unit per crear «Emociona't, que és Nadal!», un espectacle que portarà dalt l'escenari del teatre Conservatori, el 28 de desembre (20 h), més d'un centenar de persones, de 5 a 80 anys, que tenen en comú formar part de col·lectius socials.