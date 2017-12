El pessebre vivent del Pont Llarg estrenarà enguany noves escenes

Un temple on es representarà un casament segons els ritus jueus antics, l'escena dels empadronadors i recaptadors d'impostos, un ambaixador dels Reis d'Orient a qui els nens i nenes podran lliurar les seves cartes, són algunes de les novetats del pessbre vivent del Pont Llarg que se celebrarà dimarts al camí de Joncadella de Manresa, al Poal.

Tot i que el pessebre es representa tan sols des de fa sis anys, ja s'ha convertit en una de les cites ineludibles per Sant Esteve. Enguany més de 200 persones, entre figurants i l'organització, participen en el pessebre vivent de forma desinteressada i que té l'aqüeducte del Pont Llarg de la Sèquia de Manresa com un dels seus elements més atractius i definitoris.

Enguany estrenaran el temple, situat en un cobert de cal Ti, on s'escenificarà un casament. L'activitat anirà a càrrec del grup de teatre El Teló. Es representaran 7 ritus antics. Els decorats, entre els quals quatre grans columnes i el canelobre de set braços, els ha fet la mateixa organització.

Juntament amb el temple també s'estrenarà la figura dels empadronadors i els recaptadors d'impostos. L'ambaixador dels Reis d'Orient i el cagatió són dues de les escenes pensades especialment per als infants.

Enguany el mercat canviarà de posició per fer-lo més visible, i també hi haurà novetats a la sortida per evitar les aglomeracions que hi havia quan es convidava a brou i coca els visitants. Es podrà consumir en una zona de trobada amb bales de pales per seure i llars de foc per no passar fred.

«Som un pessebre jove. Aquest serà el sisè any que el fem, i intentem millorar edició rere edició», explica Àngels Serentill, de l'organització. Se celebrarà de les 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Kursaal i per Internet, i el mateix dia a taquilla.