La cua d'alumnes d'autoescola que volen obtenir el carnet és de sis mesos

Les autoescoles de Manresa tardaran sis mesos a eixugar la gran cua d'alumnes que estan esperant examinar-se per obtenir el carnet de conduir. Els examinadors de la direcció general de Trànsit (DGT) van desconvocar la setmana passada la vaga que han fet des del juny i que ha posat entre les cordes el centre de conducció viària de la capital del Bages, i de la resta del país, perquè al llarg d'aquest mig any els exàmens s'han fet amb comptagotes. Tot i que aquests treballadors de la DGT han posat punt final a la protesta, les autoescoles es queixen que els problemes no s'han acabat perquè encara poden presentar pocs alumnes quan hi ha exàmens.

Dimarts va tornar l'activitat a les pistes de Manresa. Totes les autoescoles de la regió que presenten els seus alumnes a les pistes de la capital del Bages van poder presentar dos alumnes per professor, menys del que era habitual abans de la vaga, quan habitualment en deixaven presentar tres i excepcionalment quatre. «De moment tenim el mateix problema que abans. Tenim pocs examinadors i a les autoescoles ens convé, pel bé dels nostres negocis i dels alumnes, poder presentar més alumnes», explica el responsable de Minorisa, Jordi Picas. El representant al Bages de la Federació d'Autoescoles de Barcelona, José Antonio Pérez, també es queixa de la baixa ràtio d'alumnes per professor i assegura que «és una situació molt delicada».

I és que davant la incertesa que generava la situació, els alumnes preferien deixar la formació pràctica per a més endavant, i les matriculacions van baixar respecte al mateix període d'altres anys. Les autoescoles han estat al límit i algunes van començar a reduir personal en les darreres setmanes de vaga. Tot i que a tot l'estat espa-nyol i a les principals ciutats de la província de Barcelona han tancat autoescoles per l'impacte de la protesta, els quinze centres de formació viària de Manresa no han hagut d'abaixar la persiana. Però encara no canten victòria. Calculen que en tot l'estat han tancat en el darrer mig any unes 150 autoescoles.

Les autoescoles tanquen el 2017 amb desànim, però en principi en els propers mesos la DGT ha de complir el compromís d'augmentar el nombre de places d'examinador i així apaivagar la falta de personal que denuncien les autoescoles i els mateixos examinadors. En aquests moments, segons les autoescoles consultades, hi ha més del 30% dels examinadors de baixa, i sospiten que més de la meitat no són reals sinó que es tracta de personal de la DGT que l'ha agafat com a forma de protesta. «Esperem que al principi d'any hi hagi més personal de Trànsit disponible, i segurament així també podrem presentar més de dos alumnes per professor», indicia el responsable de Minorisa.

«Estem parlant de recuperar una situació que ja era molt precària. Calen més examinadors urgentment. El tema de les baixes mereix una investigació pròpia», explica el responsable de l'autoescola Logos, Francesc Gallego. La falta d'examinadors és un problema que s'arrossega de fa anys. La pressió dels examinadors a l'estiu va fer cedir la DGT, que va anunciar que crearia 500 places noves d'examinadors arreu de l'Estat abans que s'acabés el 2017. «A la segona meitat de l'any hauria d'augmentar el nombre de places, després de les oposicions, i la ràtio d'alumnes per cada professor també s'hauria, per tant, d'incrementar. En principi seria un nou escenari favorable», afegeix Jordi Picas.