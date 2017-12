Impulsen el reciclatge de vidre durant les festes de Nadal a Manresa

L'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, posen en marxa durant les festes de Nadal la campanya de sensibilització «Després del brindis i el torró, el vidre al contenidor», per promoure el reciclatge de vidre entre la ciutadania.

Per aquest motiu es col·locarà un contenidor decorat amb motius nadalencs als voltants del mercat de Puigmercadal. A més, es col·locaran cartells i es repartiran fullets informatius a les parades del mercat, amb diferents missatges sobre el reciclatge de vidre. Com a part de la campanya, es farà una crida a la participació ciutadana mitjançant una acció el dimecres 3 de gener al matí, en la qual una parella d'informadors ambientals serà a la zona per fer tasques d'informació i sensibilització. Durant aquesta jornada, tothom qui porti 3 envasos de vidre tindrà un obsequi i entrarà al sorteig de 10 miniglús i un val de 100 ? per bescanviar en compres a les parades del mercat.

L'objectiu és conscienciar sobre la importància del reciclatge d'envasos de vidre durant aquesta època d'augment del consum i incrementar la taxa de reciclatge de vidre.