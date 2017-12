Els comerciants de Manresa celebren la intensa activitat de la recta final de Nadal

El centre comercial de Manresa ha viscut aquest cap de setmana una activitat frenètica, coincidint amb la recta final de la campanya de Nadal. Tal com és habitual cada any, els consumidors s'han esperat fins als darrers dies per fer les compres nadalenques, un retard que, segons els comerciants, enguany s'ha accentuat més que mai. Tot i així, n'hi ha molts que es mostren satisfets amb el ritme de vendes de l'última setmana i, en particular, des de divendres. Ahir, tot i ser diumenge, les botigues van omplir igualment el calaix, però potser no tant com dissabte.



«Sempre anem a última hora, però aquest any la gent ha tardat més a animar-se. No sabria dir per què», expressava ahir Sílvia Gozalo, de la sabateria Querol del car-rer Guimerà. «En tot cas, l'important és que hem tingut molta feina durant tota aquesta última setmana», afegia. «Potser sí que la gent ha anat més tard aquest any. Però les vendes estan anant bé, com l'any passat», afegia Mercè Planas, de la botiga de moda Lookal.



«Aquest any, la vígilia de Nadal ha caigut en diumenge, i això fa que sigui un dia diferent, potser sense tanta gent com la que hi va haver dissabte, que va ser un dia en què l'ambient feia molt de goig», manifestava també ahir Maria Mercè Targaró, de la joieria Copèrnic, situada també al Guimerà. «Cada any passa el mateix: fins que la gent no cobra la paga doble, no s'anima. I aquest any veníem d'una tardor més fluixa, afectada segurament per la inestabilitat política», va dir. «Per sort, aquesta campanya de Nadal no s'està notant», va asegurar.



«No ens podem queixar pel que fa a vendes. Sí que notem, però, que la gent va una mica a última hora. Però a això ja ens hi hem acostumat», explicaven també de la botiga de bosses i maletes Far-rés 39. «Hem tingut quinze dies a bon ritme, però els de més activitat són els tres últims: divendres, dissabte i diumenge», afegien.



«Aquí també hem notat el moment en què la gent ha cobrat la paga doble. Fins llavors, semblava que la gent estava com desencantada, per la política o pel que fos. Aquesta última setmana, però, les vendes s'han animat molt», deia també Empar Giménez, de la botiga de roba interior Peiró.



Aquest ha estat el segon cap de setmana que s'ha tallat el trànsit al Guimerà, una mesura que continua sense agradar a tothom. «No em sembla bé. És important que la gent pugui accedir en cotxe a les nostres botigues. A més, no hi ha cap tipus d'animació, la música nadalenca es talla i ni tan sols la decoració de Nadal és adient», lamentava Sílvia Gozalo.



Al seu torn, Maria Mercè Targaró es mostrava a favor d'una illa per a vianants, però es mostrava contrària al pas dels autobusos: «A mi m'agradaria un Guimerà d'illa de vianants ben fet. Sense aquests autobusos elèctrics, que no se senten i que passen entremig de la gent». I tots els comerciants lamenten la falta d'aparcament gratuït a prop del centre, sobretot arran de la recent ampliació de la zona blava. «En altres ciutats hi ha pàrquings gratuïts a deu minuts del centre. Excepte a Manresa», criticava Empar Giménez.



Fora del Guimerà, les altres botigues del centre de Manresa també es mostraven satisfetes amb les vendes d'aquests últims dies. «La cosa, però, s'ha reactivat la darrera setmana», explicava Laura Ramírez, de la sabateria Torra del carrer del Born. «Sempre hi podria haver més gent, però», afegia. La campanya nadalenca s'ha notat també per la imatge de pàrquings plens als centres comercials i per l'increment de la circulació a les vies principals, com la carretera de Vic, cosa que hi ha complicat el trànsit, més del que és habitual.