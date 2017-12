Les Escodines farà de tres carrers un espai de jocs per als nens

Habitualment hi circulen cotxes, però dijous s'hi veuran nens jugant. L'Associació de Veïns del barri de les Escodines organitza per a aquest dijous un matí de jocs per als nens, i ho farà tancant al trànsit els carrers Sant Bartomeu, Escodines i la plaça del Salt. «A les llars actualment els nens no tenen espai per jugar i als carrers cada cop hi ha més presència de cotxes. Abans, però, era on els més petits jugaven i feien amics», explica la presidenta de l'entitat veïnal, Carme Carrió.

Per aquest motiu, dijous, d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, els nens de les Escodines, i dels altres barris de Manresa que hi vulguin participar, podran jugar a voleibol, participar en jocs populars i en una gimcana. Hi col·laboren l'Ajuntament de Manresa i El CAE (Formació i Serveis Socioculturals). La intenció de l'associació de veïns és tallar-hi el trànsit per fer-hi activitats infantils en aquest o altres carrers de les Escodines un cop cada tres mesos, i al setembre, si la iniciativa ha tingut èxit, no es descarta plantejar-ho setmanalment.

«La idea és que els mateixos nens juguin amb el material que tinguin a disposició, més que no pas organitzar un seguit d'activitats. D'aquesta manera estimulem la seva part creativa i és més fàcil que interaccionin entre ells», afegeix Carrió. La idea pretén guanyar espai per als ciutadans, i per tant la crida de l'associació no és només als nens sinó a «totes les famílies que vulguin passar una bona estona al barri». També es pretén canviar la percepció del barri i que els ciutadans vegin que les Escodines és una zona de Manresa dinàmica on s'organitzen activitats.